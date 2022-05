Basta aggiungere questa polvere nel cassetto dei detersivi per sbiancare capi spenti ed ingialliti e per igienizzare la lavatrice

Fare la lavatrice, come ben sappiamo, non è mai una passeggiata, soprattutto quando abbiamo a che fare con capi e indumenti di colore bianco. Questi ultimi, infatti, oltre a sporcarsi molto più facilmente rispetto agli altri, sono anche molto più “sensibili” ai lavaggi in lavatrice. Di fatto, basterebbe dimenticare un solo capo colorato, in mezzo a quelli bianchi, per creare un vero e proprio pasticcio.

Inoltre, dopo numerosi lavaggi, può capitare che essi appaiano spenti, o addirittura quasi grigi. Questo dipende molto anche dai programmi della lavatrice e dai detersivi che utilizziamo. Per migliorare l’aspetto dei nostri indumenti e per evitare questi problemi, nelle prossime righe cercheremo di svelare alcuni consigli importanti. Grazie a questi, riusciremo infatti a ravvivare i capi di colore bianco, facendoli sembrare quasi come nuovi.

Basta aggiungere questa polvere nel cassetto dei detersivi per sbiancare capi tristi ed ingialliti e per igienizzare la lavatrice

Per sbiancare capi spenti, ingrigiti o ingialliti esiste una soluzione veramente efficace ed ecologica che possiamo sfruttare. Stiamo parlando del percarbonato di sodio, una molecola alcalina dall’incredibile potere igienizzante e sbiancante che, una volta sciolta in acqua, sprigiona ossigeno attivo.

Sulle nostre pagine abbiamo già parlato di questo prodotto ed abbiamo visto che potrebbe essere veramente utile nella fase di prelavaggio. Ad esempio, per eliminare le macchie di sudore dai vestiti, basterebbe immergerli in una bacinella con acqua fredda e lasciarli in ammollo per qualche ora.

Tuttavia, non tutti sanno che il percarbonato di sodio è molto efficace anche per i lavaggi in lavatrice. Infatti, basta aggiungere questa polvere nel cassetto, insieme al normale detersivo liquido, per potenziarlo ed aumentare il suo potere igienizzante. Questo, però, deve essere fatto ad alte temperature, superiori almeno ai 40 gradi, in maniera tale che il percarbonato liberi ossigeno attivo. Quest’ultimo, oltre a sbiancare i tessuti, ammazza anche germi e batteri, mantenendo igienizzata anche lavatrice.

Altri consigli per igienizzare l’elettrodomestico e prevenire la proliferazione di batteri

Per igienizzare la lavatrice e prevenire la proliferazione di muffa e batteri è importante effettuare anche altre operazioni di routine. Infatti, oltre ad utilizzare il percarbonato, è necessario lasciare aperto l’oblò, dopo ogni lavaggio, per far arieggiare il cestello. Inoltre, un buon consiglio potrebbe essere quello di asciugare l’acqua stagnante depositata nelle guarnizioni, con una spugna, e pulire periodicamente la vaschetta dei detersivi.

Infine, per avere una lavatrice impeccabile anche nelle sue funzionalità, è importante sciogliere le incrostazioni di calcare e prevenire la loro formazione. Per fare ciò, si consiglia di effettuare un lavaggio a vuoto, almeno una volta al mese, aggiungendo nel cassetto dei detersivi 50 g di acido citrico.

