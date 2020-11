Per i nostri lettori che amano le torte salate, ecco una ricetta in grado di accontentare anche i gusti più esigenti. Affidiamoci a questa sublime torta salata per deliziare i palati dei commensali, a base di mortadella, patate e parmigiano. Anticipiamo subito che non si tratta di una ricetta rapida, ma, in compenso di una delle migliori in assoluto nel suo settore. Tra le altre cose, è davvero buona sia a temperatura ambiente che appena riscaldata.

Gli ingredienti per una torta da 5 persone

Affidiamoci a questa sublime torta salata per deliziare i palati dei commensali, calcolando gli ingredienti per 5 persone:

mezzo chilo di patate;

130 grammi di mortadella a cubetti o affettata, ma semplice, senza pepe né pistacchi;

60 grammi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano;

erba cipollina;

220 ml di latte fresco, possibilmente intero;

20 grammi di farina 0 0;

sale e pepe;

burro;

noce moscata a piacimento.

Ecco la preparazione

La ricetta prevede questi passaggi per preparare la nostra torta salata:

prendiamo la mortadella e tagliamola a cubetti, se utilizziamo un pezzo intero, a striscioline, se invece usiamo quella già affettata. Importante è eliminare l’eventuale bordo;

laviamo le patate, sbucciamole e riduciamole in fette sottili;

prendiamo un pentolino e versiamo il latte e il formaggio, poco alla volta, mescolandoli, in modo da ottenere una crema. Mettiamo sul fuoco a fiamma bassa, cominciando a unire un pizzico di sale, la farina, un tocco di pepe e l’eventuale noce moscata. Un minuto di bollitura e spegniamo il fuoco;

prendiamo lo stampo da torte, diametro 22/24 cm e rivestiamolo con la carta da forno imburrata;

accendiamo il forno e mettiamolo a 200 °;

iniziamo a formare uno strato di patate nello stampo, cominciando a mettere la salsa di formaggio e una spruzzata di erba cipollina. Per ultimo, uno strato di mortadella. Andiamo avanti con gli strati, fino a terminare gli ingredienti, lasciando per ultima una spolverata di parmigiano o padano;

copriamo con la carta stagnola e inseriamo nel forno per 20 minuti, al termine dei quali toglieremo la stagnola. Ricominciamo la cottura sempre in forno per altri 25 minuti, controllando che la superficie abbia fatto la crosticina dorata, ma l’interno sia comunque ben cotto.

Approfondimento

