Quando prepariamo la pizza, il pane o le focacce fatte in casa, può capitare che ci arrabbiamo perché il nostro impasto non lievita. Nonostante ingredienti di prima qualità, tutta la cura necessaria e, perfino, quello che riteniamo la temperatura giusta per la preparazione. Il segreto è incredibilmente semplice, ma, se non lo conosciamo, ci complica davvero la vita. L’errore madornale da non fare mai in cucina è mettere sale e lievito assieme ecco perché, secondo i nostri Esperti.

Il lievito è una muffa

Non dobbiamo mai dimenticare il principio naturale del lievito: è una muffa e come tale si comporta, aggredendo gli ingredienti che gli stanno intorno. A ciò si aggiunga, che, il sale, da parte sua, è il miglior antimuffa presente in natura. Non per niente, prima dell’invenzione dei conservanti e dei frigoriferi era il sale a farla da padrone. Per questo motivo, se li inseriamo assieme e nello stesso momento in una preparazione, l’uno andrà a bloccare la forza dell’altro.

Tecnicamente cosa accade

L’errore madornale da non fare mai in cucina è mettere sale e lievito assieme ecco perché e cosa accade tecnicamente. La struttura organica del lievito è infatti composta da soluzioni formate d’acqua, ma che contengono sale. Per questo, quindi, unire il lievito al sale, ne rallenta la regolare funzionalità degli enzimi. Se, invece, li teniamo divisi in partenza, aggiungendo il sale solo in un secondo momento, il nostro impasto risulterà perfetto. Morbido, vellutato e consistente. Altrimenti, invece sarà molle e appiccicoso. Meglio, dunque aspettare a mettere il sale per evitare di creare un impasto di scarsa qualità.

I benefici del lievito

Non dobbiamo utilizzarlo troppo spesso, ma il lievito di birra possiede comunque delle virtù importanti, essendo particolarmente ricco di minerali e di vitamina B. Per questo, una delle sue funzioni principali è quella di disintossicare il fegato, attraverso la pulizia del sistema metabolico e cardiovascolare.

