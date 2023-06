Straordinari consigli per imparare a proteggere i capelli al mare dal sole, dalla salsedine e dalla sabbia

Con l’arrivo dell’estate una priorità è quella di proteggere la chioma e il cuoio capelluto dai dannosi raggi solari.

I capelli sono uno dei punti di forza delle donne. Molte li amano corti, tante altre lunghi. Per curarli utilizziamo decine di prodotti diversi, dagli shampoo ai balsami passando per le maschere. Prendersene cura con attenzione potrebbe risultare difficile durante il periodo estivo. Salsedine, sole e sabbia, infatti, potrebbero danneggiare molto i capelli. Per curarli al meglio sarà necessario adottare alcuni comportamenti attenti in spiaggia e, in generale, al sole. Oggi si andranno a scoprire alcuni trucchetti per proteggere i capelli durante i tre mesi estivi.

Straordinari consigli per imparare a proteggere i capelli al mare

I pericoli per i nostri capelli, come molti sapranno, non si nascondono solamente nel sole ma anche nella sabbia e nella salsedine. Impossibile non bagnare i capelli nel mare, soprattutto se si ama stare a mollo. La salsedine in acqua e nell’aria può rendere i capelli secchi e sfibrati. Tra i pericoli maggiori, poi, possiamo includere quelli che minacciano la nostra chioma anche durante il periodo invernale: l’asciugacapelli, la piastra e il ferro.

Oltre a limitarne l’utilizzo, infatti, si consiglia di utilizzare un termoprotettore. Inoltre, si tratta di consigli utili anche per proteggere il cuoio capelluto. Infatti, le scottature di questa parte del corpo potrebbero provocare il danneggiamento dei follicoli e la caduta precoce dei capelli.

Cosa fare

Quindi, la domanda sorge spontanea: come proteggere i nostri capelli in maniera semplice ed efficace? Chi ne ha la possibilità, per prima cosa, potrebbe tagliare i capelli eliminando le doppie punte. Chi proprio non vuole rinunciare ad una maxi chioma, potrà proteggerla utilizzando prodotti poco aggressivi. I lavaggi, infatti, saranno più frequenti, specialmente al mare, per rimuovere i residui di sabbia, sale ed eventuali solari. Per prodotti si intendono principalmente quelli con filtro solare o spray idratanti.

Utilizzare un cappello o una bandana, poi, potrebbe essere un’idea per mantenere sana la nostra chioma. Tra i cappelli si consigliano quelli con la visiera di Zara, a meno di 20 euro, oppure quelli della Nike a circa 16 euro su Zalando. Ancora i classici cappellini da pescatore, tornati molto di moda dalla scorsa estate. Da scegliere quello della The North Face Sun Stash hat a circa 25 euro. Per chi vuole spendere di meno ci sarà il cappellino della Uniqlo a circa 20 euro. Tra gli altri consigli degli esperti per salvaguardare la propria chioma troviamo quello di tenere i capelli legati in una coda di cavallo, in trecce morbide oppure in una crocchia. Ecco alcuni straordinari consigli per imparare a proteggere i capelli al mare.