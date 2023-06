Per tenere lontane le zanzare e non farti pungere, ecco la pianta sempreverde che resiste al sole

Ogni estate devi affrontare sciami di zanzare che invadono la tua privacy? Rimedia con le piantine. Ce n’è una che farà da repellente naturale e donerà lustro al tuo giardino. Ecco quale vale la pena di coltivare.

Le zanzare sono un problema che ritorna ogni anno. Durante il periodo caldo ci fanno visita con regolarità e non ci lasciano in pace nemmeno per un secondo. Le punture sono così fastidiose che iniziamo a grattarci senza sosta, peggiorando la situazione. Per questa e altre ragioni molti di noi vorrebbero trovare un sistema per scacciarle definitivamente. Oltre agli oli essenziali e alcuni prodotti della cucina, puoi sperimentare l’efficacia di una piantina. È facile da coltivare e non teme le alte temperature, tant’è vero che il suo periodo ideale è proprio l’estate.

Per tenere lontane le zanzare e non farti pungere metti a dimora la ruta

Spesso e volentieri, ciò che non permette agli ospiti sgraditi di avvicinarsi è un odore che detestano. La pianta della ruta emana proprio un aroma che sarebbe insopportabile per le zanzare, dandoti una mano a liberartene. Ma come riconoscerla alla vista? Semplice, si presenta come un’erbacea perenne con fiori piccoli e giallognoli. In natura la puoi veder spuntare vicino ai muri o nelle aree incolte dove abbonda l’erba. Tra le varianti più note c’è la chalepensis, o ruta d’Aleppo, dall’odore forte e persistente, e la graveolens.

La ruta è una pianta che non richiede molte attenzioni e che sopporta bene il caldo intenso. Si adatta a molti tipi di terreno e la si può riprodurre sia per talea che dividendola in cespi. Se vuoi utilizzarla per tenere lontane le zanzare e non farti pungere, puoi cominciare piantandola in semenzaio o comunque in un terriccio sabbioso. All’inizio potresti tenerla in vasetti, per poi spostarla in piena terra non appena avrà raggiunto le dimensioni sufficienti. Trattandosi di un vegetale che può raggiungere anche il metro d’altezza, è necessario procedere alla potatura per conservarne la compattezza. Inoltre, potresti riutilizzare i rami che hai reciso e sistemarli accanto alla finestra, per scoraggiare gli insetti a entrare in casa.

3 rimedi per alleviare il fastidio da puntura

Se ormai la zanzara ha svolto il suo compito e ti ha punto, puoi rimediare con alcune soluzioni lenitive. Ci sono tre rimedi casalinghi, in particolare, che dovrebbero alleviare il prurito. Si tratta di miele, aceto e cipolla. Si utilizzano tutti nello stesso modo: distribuendone un po’ sulla zona colpita.

Il loro effetto dovrebbe permettere di ridurre il gonfiore e la sensazione spiacevole sul corpo. Se non dovesse funzionare potresti affidarti a una crema a base di avena o aloe vera, ideale per prenderti cura della tua pelle.