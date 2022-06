L’estate è la stagione delle insalate per eccellenza, proposta in tutte le forme e nelle varianti più stravaganti. È il caso, ad esempio, dell’insalata di riso con le verdure, fresca e facile da preparare. Poi abbiamo le insalate di pasta, quelle di pollo, le insalatone ricche, quelle personalizzate e così via.

La differenza, come sempre, la fanno gli ingredienti e il condimento. I primi dipendono dai propri gusti e preferenze, oltre alle disponibilità del momento. Lo stesso vale anche per condimenti, dove trionfa anche la voglia di sperimentare nuovi sapori e accostamenti particolari.

Al riguardo, ecco 3 condimenti cremosi e saporiti per l’insalata di riso o per quella estiva più gradita.

Uno dei condimenti classici dell’insalata di pasta

Per chi ama la semplicità o comunque ha poco tempo da spendere, ecco il condimento a base di tonno e mais. Nel caso di 4 porzioni, impieghiamo 4 scatolette di tonno sott’olio da 80 g cadauna, 150 g di mais e altrettanti di pomodorini ciliegino. Poi una presa di sale, un filo d’olio Evo e del basilico per guarnizione.

Sgocciolato il tonno e sciacquati mais e pomodorini (e tagliati in 2 o in 4), versiamo gli ingredienti in una ciotola e aggiustiamo di sale ed olio. Poi lasciamo il condimento in frigo per farlo marinare per una mezz’ora circa. Nel frattempo cuociamo la pasta al dente, prima di scolarla e lasciarla raffreddare velocemente. Infine condiamo e aggiungiamo le foglioline di basilico.

Ecco 3 condimenti cremosi e saporiti per l’insalata di riso o l’insalata di pollo o l’insalata di pasta fredda

Per l’insalata di pollo utilizziamo una fresca, facile e veloce salsa a base di yogurt bianco (2 vasetti da 120 g). In questo caso servirà dell’olio Evo, dell’erba cipollina e delle foglie di menta e basilico, uno spicchio d’aglio e un limone.

Versiamo in un mixer il succo del limone, 3-4 cucchiai di olio, lo spicchio d’aglio e le erbe varie. Lavoriamo il tutto con il mixer giusto per una manciata di secondi, fino a ottenere un’emulsione. Poi lavoriamo a parte e con una forchetta i vasetti di yogurt, prima di unirlo all’emulsione e girare il tutto.

Il condimento perfetto per il nostro petto di pollo è ora pronto.

La salsa allo yogurt

Infine vediamo un condimento adatto per l’insalata di riso con sottoli e/o sottaceti, uova e wurstel. Ipotizzando anche in questo caso di prepararlo per 4 porzioni, utilizziamo 1 vasetto di yogurt bianco greco da 150 g. Poi impieghiamo 150 g di formaggio fresco spalmabile e una presa di sale.

La preparazione è alquanto semplice e veloce. Versiamo gli ingredienti in una ciotola e lavoriamoli con una forchetta fino a ottenere una salsa cremosa e omogenea. A questo punto condiamo la nostra insalata, che risulterà molto fresca e saporita.

