Il peggio sembra alle spalle, e il ribasso a cui abbiamo assistito durante il mese di marzo potrebbe essere stato archiviato. Ora la nostra attenzione sarà concentrata su quello che accadrà fra il 6 e il 7 aprile, importanti setup annuali. Questa sarà una settimana molto importante, anche se la nostra view è la seguente: il mese di aprile potrebbe essere di forte rialzo per i mercati azionari. Vediamo cosa attendere nei prossimi 2/3 giorni.

La view annuale

Fra il 6 marzo e il 6/7 aprile attendevamo una fase ribassista, per poi lasciare spazio a un rialzo fino al 4 agosto almeno. Siamo a inizio del mese di aprile, e nei primi giorni di Borsa aperta si dovrebbe formare non solo il minimo mensile, ma si dovrebbero creare le basi per una forte ripartenza dei prezzi.

Il minimo di aprile è atteso entro il 6/7 e il massimo a cavallo degli ultimi 2/3 giorni.

Procediamo per gradi

Alle ore 16:50 della giornata di contrattazione del 3 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.730

Eurostoxx Future

4.256

Ftse Mib Future

26.715

S&P500

4.106,89.

Cosa attendere questa settimana?

I mercati azionari internazionali sono giunti a ridosso di resistenze grafiche di breve termine, e queste potrebbero rallentare la corsa degli ultimi giorni.

Le probabilità ora sono per alcuni giorni di laterale ribassista. Fra giovedì e venerdì invece, si dovrebbero creare le basi per una ripartenza definitiva al rialzo.

Il mese di aprile potrebbe essere di forte rialzo per i mercati azionari

Quali sono i livelli da monitorare per questa settimana?

La tenuta o meno dei seguenti livelli:

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

3.909.

Chiusure giornaliere inferiori a questi livelli sarebbero molto pericolose e potrebbero mettere da subito in discussione la tendenza rialzista che attendiamo in questo mese.

Quali sono le azioni del Ftse Mib che sembrano presentare una buona impostazione grafica?

Anima Holding, ENEL e Unipol.

