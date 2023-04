Il look che spopolerà in primavera? Questo abbinamento retrò di Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford

Cindy Crawford è stata un’icona degli anni Ottanta e Novanta. La sua bellezza l’ha resa una delle donne più desiderate del Mondo per parecchio tempo. Ha ceduto il suo testimone come modella alla figlia Kaia Gerber, nata nel 2001 e oggi ormai proiettata verso una carriera cinematografica. Un suo scatto sui social influenzerà la moda di questa primavera? Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Figlia della celebre Cindy e dell’imprenditore Rande Gerber, nata a Los Angeles, ha iniziato a 10 anni la sua carriera da modella, sulla scia di quanto fatto dalla madre. Ha sfilato per marchi importanti, riscuotendo, sin da subito, grande successo. È diventata modella dell’anno nel 2018, cominciando ad affacciarsi anche nel firmamento del cinema.

A differenza di Cindy, però, le cui apparizioni sul grande schermo non sono state né molte né, soprattutto, memorabili, Kaia pare proiettata verso una carriera diversa. Per il momento si tratta solo di ruoli per film e serie televisive, ma pare determinata a crescere come attrice, pur senza abbandonare la moda.

Il look che spopolerà in primavera? Ce lo indica Kaia Gerber

Con 9 milioni e 200mila follower ha superato abbondantemente la madre, ferma a 7 milioni e 400mila, figlia, ovviamente, dei tempi moderni. Infatti, per bellezza e carisma, la Crawford rimane ancora lontana. Di certo, però, oggi è più Kaia a dettare legge in termini di tendenze.

Prova ne è che uno dei look che andrà per la maggior in primavera sarà ispirato da una foto che la ritrae con una scarpa che ha fatto epoca, ma che, come spesso accade nella moda, sta tornando in auge. Stiamo parlando delle Mary Jane.

Cosa sono le Mary Jane e perché sono diventate un simbolo

Sono calzature che devono il loro nome a un fumetto. Più precisamente Buster Brown, ideato dalla matita di Richard Felton Outcault, all’inizio del ventesimo secolo. Mary Jane era la compagna di Buster e indossava delle scarpe con un cinturino alla caviglia. Sono diventate molto popolari a cavallo delle due guerre negli Stati Uniti, grazie, soprattutto, a Shirley Temple. Da quel momento si sono diffuse anche nel resto del Mondo, dapprima come significato di abbigliamento formale, successivamente in forma diversa, in stile Lolita di Kubrick.

Possiamo affermare che la Gerber abbia scelto una sorta di via di mezzo, indossandole in una foto, apparsa su Instagram, che la ritrae con il cast di Bottoms. Una commedia americana che la vedrà protagonista nel 2023. Nell’immagine, Kaia appare con un paio di jeans denim a zampa a vita alta, indossando delle Mary Jane scure. Ovviamente, non è passata inosservata e molti fan hanno apprezzato. Le calzature slanciano una figura già importante di per sé, 176 centimetri, dandole un aspetto formale, ma non serioso.

In America, pare che le Mary Jane classiche stiano davvero tornando di moda, con una forma arrotondata che somiglia molto a quelle indossate da Shirley Temple. Vedremo se anche l’Italia seguirà questa tendenza. Il look che spopolerà in primavera? Mary Jane classiche con jeans a zampa a vita alta. Un tuffo nel passato sul modello di Kaia Gerber.