Scopriamo la moda per la primavera 2023: scarpe e abbigliamento più ricercati e cool

Sta per arrivare la primavera e con lei un nuovo guardaroba da sfoggiare durante il periodo caldo. Tra calzature e abbigliamento non mancheranno novità e grandi ritorni dagli anni 2000 e ’90.

La primavera sta per arrivare anche se il clima la pensa diversamente. Il mese di marzo al Nord inizia con neve e freddo ma il bel tempo non tarderà ad arrivare. Per quanto riguarda la bella stagione sono tante le novità che la moda ha in serbo per noi. Tra nuovi e innovativi tagli di capelli che prendono ispirazione dalle influencer più famose d’Italia e nuovi capi imperdibili. Durante i saldi invernali molte ne hanno approfittato e si sono accaparrate alcune delle sneakers più ricercate del momento. Ma le novità non finiscono con le scarpe da ginnastica, assisteremo al ritorno in pompa magna degli anni ’90. Già la scorsa estate si erano imposti nei negozi capi anni 2000 come i pantaloni a vita bassa o il cargo. In questo 2023 torneranno più forti di prima. Ma andiamo a vedere quali saranno i capi d’abbigliamento più desiderati per la prossima stagione calda.

Scopriamo la moda per la primavera 2023: scarpe e abbigliamento

Tra le calzature più gettonate per la bella stagione troviamo gli stivali infradito. Tipologia di scarpa capace di dividere le opinioni delle donne tra coloro che le amano e coloro che le detestano. Indubbiamente si tratta di una calzatura diversa dal solito che possiamo trovare sia in negozi di fast fashion che di alta moda. Ad esempio li ha Miu Miu a 1.150 euro oppure Zara a 99.95 euro oppure a 89,90 euro in neoprene. Altra tipologia di calzatura sarà quella ricoperta di cristalli, dalle sneakers a quelle più eleganti. Da non perdere, poi, gli zoccoli in legno in tipico stile anni ’90/2000.

Abbigliamento

Tra i capi d'abbigliamento che più vedremo nei negozi troviamo i pantaloni cargo sia jeans che pantaloni. Da acquistare in negozi di fast fashion come Zara o H&M, nel primo caso a circa 50 euro o 40 euro. Molto interessanti anche i balzer di colori neutri o super colorati da indossare al posto del cappotto durante la primavera. Ritornano anche i colori pastello come l'azzurro o il verde che renderanno il nostro guardaroba molto interessante. Da indossare con ballerine o slingback durante il giorno, perfetti anche per il lavoro. Da H&M possiamo trovare blazer ancora in saldo a circa 34 euro o circa 30 euro.