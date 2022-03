Quest’oggi, per la rubrica Moda & Beauty, ci occuperemo di tendenze in auge per l’ormai imminente primavera. Nello specifico, parleremo di calzature. Le sneakers sono senza alcun dubbio tra le scarpe più comode che ci siano. Inoltre, sono anche estremamente versatili, perché ci permettono di indossarle in più occasioni e nei contesti più disparati. Le sneakers ben si adattano a svariate tipologie di outfit, da quelli più casual a quelli più chic, con gonne o abitini. Il termine sneakers è molto trendy. Ma, in realtà, questo tipo di scarpa è sempre esistita. Anni fa le chiamavamo più semplicemente scarpe da ginnastica o scarpe da tennis. Le possiamo usare infatti anche per andare a correre o quando ci alleniamo. Tuttavia, sono così comode che è molto piacevole indossarle sempre.

Tra l’altro, con il loro estro artistico e modaiolo, gli stilisti non smettono di produrre creazioni che sono ben lontane dallo stile sportivo. Oggigiorno, è quindi molto facile trovare modelli di sneakers che ben si adattano a contesti eleganti o fashion. Vediamo quindi insieme alcuni abbinamenti da prendere come esempio, così da apparire sempre super trendy.

4 outfit per abbinare le sneakers in primavera con leggings, jeans e abiti ed essere al top anche a 50 anni

Cominciamo proponendo due soluzioni basic. Semplici sneakers bianche stanno molto bene con pantaloni chiari. Perfetti anche i jeans, purché in tessuto denim non troppo scuro. Sopra è perfetta una t-shirt colorata, magari con qualche stampa simpatica. Ecco quindi un look semplice ed informale, fresco e molto comodo. Ideale per una passeggiata o una gita all’aria aperta.

Passiamo ora ad un altro look casual che, però, trasmette anche un senso di sobria eleganza. Ideale quindi per la vita di tutti i giorni in ufficio. Potremmo optare per un paio di sneakers nere, da indossare con leggings o jeans dritti e blazer di colore scuro. Un outfit quindi molto semplice, quasi minimal, che risulta al tempo stesso anche piuttosto raffinato.

Questi due outfit appena visti sono abbastanza semplici. Si consiglia pertanto di aggiungere qualche accessorio particolare che possa mettere in risalto il look. Perfetta ad esempio una borsa abbastanza grande, magari di un materiale particolare, come la paglia o la rafia. Ok anche ad orecchini un po’ vistosi o ad un paio di occhiali da sole originali e appariscenti.

Con l’abito mini o midi per un look fresco e giovanile

Un must della primavera/estate è sicuramente l’accoppiata sneakers e abito corto. Che sia mini o midi, questo look è molto giovanile e sbarazzino. Per le prime giornate di primavera, che sono ancora freschine, si può completare il look con un intramontabile giubbino in jeans, un trench corto o una giacca oversize.

Ed ecco quindi, 4 outfit per abbinare le sneakers in primavera. Grazie ai consigli appena visti, non si correrà il rischio di commettere alcun tipo di errore di stile.

Approfondimento

3 idee di outfit per indossare e abbinare gonne, leggings, scarpe e capispalla al colore più trendy del 2022