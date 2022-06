L’Italia non smette mai di stupirci. Ogni volta che ci addentriamo nelle bellezze di questo Paese, infatti, abbiamo la possibilità di rimanere davvero estasiati. Questo perché il Bel Paese ha diversi angoli, borghi, spiagge e città da togliere il fiato. Ciò che noi dovremmo fare è sfruttare al massimo la fortuna di vivere in questo luogo fantastico e cercare in tutti i modi di scovarne le bellezze nascoste. Per esempio, ci basti pensare alla Sicilia. Questa regione meravigliosa, ricca di storia e siti incantevoli, potrebbe davvero lasciarci senza parole. Il luogo nasconde angoli davvero bellissimi, come San Mauro Castelverde, poco conosciuto eppure davvero strepitoso.

Una piccola chicca siciliana non lontana dal mare che ci lascerà davvero di stucco

Oggi ci concentriamo su un angolo specifico della Sicilia che ha davvero dell’incredibile. Si tratta di una frazione del noto Comune di Ribera, meta turistica prediletta da molti di noi. Presentiamo quindi il Borgo Bonsignore, un piccolo angolo di paradiso fondato poco meno di 100 anni fa, che si trova su una collina in mezzo al paesaggio siculo. La posizione, in primis, ci permette di ammirare la natura intorno dall’alto, avendo una distesa di campi di grano e boschi che si staglierà di fronte ai nostri occhi. La Foce del Fiume Platani, infatti, è proprio ai piedi di Borgo Bonsignore e ci darà l’opportunità, se rimarremo qualche giorno, di scovarne ogni angolo nascosto. Pratiche comune, oltre il trekking, sono le corse in bicicletta e il birdwatching, tipici del luogo.

In una delle regioni più incredibili di tutta Italia ecco una distesa d’acqua e un borgo meraviglioso che ci lascerà completamente estasiati

Borgo Bonsignore, inoltre, offre anche delle bellezze al suo interno che non dovremmo perderci per nulla al mondo. Basti pensare, per esempio, ai vicoli interni, alle strade tipiche e alla piazza principale. Tutti elementi che fanno di questo luogo un piccolo gioiello da custodire e da trattare con cura. A pochi passi dal borgo, la Spiaggia di Borgo Bonsignore, una distesa d’acqua cristallina in cui sarà possibile specchiarsi. Senza contare, poi, che il borgo in questione si trova vicinissimo alla SS115. Questo vuol dire che, con la macchina, in pochi minuti si può arrivare anche ai luoghi più conosciuti della Sicilia. Potremmo pensare di visitare, per esempio, Eraclea, Agrigento oppure Sciacca. Insomma, il viaggio è sicuramente da programmare. Ma vale assolutamente la pena di farlo in una delle regioni più incredibili di tutta la penisola.

