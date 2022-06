Ci vorrebbero giornate infinite per trovare il tempo di fare tutte le attività quotidiane, lavorare, pensare ai pasti e avere una casa che brilla di pulito. Il segreto probabilmente è cercare di organizzarsi il più possibile e adottare delle buone abitudini, in modo da non lasciare tutto al caso. Non scordiamo i piccoli dettagli che con il caldo possono causare cattivi odori nelle stanze, come, ad esempio, il cestino dell’umido, ma anche le zanzariere e persiane.

Per quanto riguarda l’uso dei prodotti, probabilmente in tanti avranno gli armadietti completamente colmi di flaconi, contenitori spray, polverine e vari detergenti per ogni tipo di materiale e stanza. Uno spreco enorme di risorse economiche, per non parlare dell’effetto inquinante e dello spazio che potremmo destinare in altro modo.

Molti li usano per pulire piano cottura e acciaio ma pochi sanno che questi 2 ingredienti sbiancano WC, piastrelle e bucato

Il sapone giallo era noto già ai nostri nonni e tutt’ora costa pochi euro, è completamente naturale e decisamente versatile in casa. Un ingrediente jolly, a base di olio di cocco, che potrebbe risolverci diversi problemi di pulito e farci risparmiare sull’acquisto di altri prodotti. È sorprendente scoprire come basti scioglierne un piccolo pezzo nell’acqua per fare splendere il piano cottura e le superfici in acciaio, oltre che le posate. Con l’aiuto di una spugnetta potremo eliminare le macchie più difficili e scrostare a dovere tutta la cucina con un solo elemento.

Anche il borotalco potrebbe essere utile non solo per avere vetri splendenti, ma anche per fare brillare, insieme al sapone superfici in acciaio e pavimenti.

Anche se molti li usano per pulire piano cottura e acciaio o per i vetri, insieme questi 2 ingredienti sono ideali per fare brillare il resto della casa. Quindi, prima ricaviamo dal panetto di sapone delle palline monouso, aiutandoci con le mani, per poi passarle nel borotalco e riporle all’interno di un contenitore ermetico.

Come usare le sfere multiuso

Dopo aver creato delle piccole sfere, versiamo del borotalco anche all’interno del contenitore, così potremmo usarle con facilità. Potremmo attaccarne una nel bordo interno del water, per evitare incrostazioni di calcare e mantenere pulito e profumato tutto il bagno. Sciogliamola in una bacinella e laviamo con una spugna le superfici, il lavello, del bagno e della cucina, e usiamola anche per detergere il pavimento. In questo modo potremo sbiancare le piastrelle e le fughe in pochi e semplici mosse. Inoltre, potremo usare la sfera per sgrassare e pulire perfettamente il nostro bucato, sia in aggiunzione con il detersivo, ma anche senza, aumentando il dosaggio.

Lettura approfondita

Per sbiancare la plastica ingiallita di WC e mobili da giardino macchiati e anneriti non usiamo candeggina o acqua ossigenata ma questi ingredienti