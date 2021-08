Addio ritenzione idrica e chili in eccesso con questa comunissima verdura che pochi si aspettano

Dalle foglie grandi e verdi la lattuga, dal latino ”lactuca sativac“, è un alimento che accompagna i nostri secondi piatti. Utilizzata come contorno da volume e colore al piatto, rendendolo più saziante e gratificante.

Un modo geniale di consumare l’insalata è quella di utilizzarla come involucro da farcire come base per un insolito ma gustoso e leggero panino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le varietà di lattuga

Per alcuni può sembrare una semplice insalata ma in realtà essa nelle sue grandi foglie verdi possiede numerose proprietà benefiche per l’uomo. La lattuga è un tipo di ortaggio reperibile tutto l’anno grazie alle diverse varietà alcune delle quali sono reperibili di inverso altre fioriscono nel periodo estivo.

Le più comuni quelle che spesso ritroviamo nei nostri piatti sono la romana e la canasta. Poi abbiamo la cappuccio e la iceberg ricchissima di acqua ed estremamente croccante. Ancora la trentina, la gentilina e la pasqualina dai colori più scuri, utilizzabili anche cotte e in torte salate.

Le proprietà benefiche per la salute

Ricca di acqua e fibre aiuta la regolarità intestinale, favorendo la peristalsi e ammorbidendo le feci. Inoltre nelle sue foglie è presente una fibra particolare probiotica l’inulina, che aiuta a ridurre i gas intestinali e favorisce la digestione. A quanto già detto aggiungiamo che le fibre aumentano il senso di sazietà e quindi avremo meno fame.

Se assunta prima di un pasto glucidico permette di assimilare meno i carboidrati, quindi ci aiuta a mantenere stabili i livelli di insulina e quindi il peso. Inoltre grazie al suo basso contenuto energetico è consigliatissima in un regime alimentare ipocalorico.

L’elevato contenuto di acqua e sali minerali presente nelle sue foglie favorisce la diuresi e quindi l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Dunque la lattuga è molto utile in caso di calcoli renali e infiammazioni. Ristabilisce l’equilibrio della pompa sodio potassio favorendo l’eliminazione di inestetismi come la ritenzione idrica. Ebbene, addio ritenzione idrica e chili in eccesso con questa comunissima verdura che pochi si aspettano.

Al suo interno sono contenute numerose vitamine, a partire dalla vitamina A, utile per il benessere della pelle e degli occhi, la vitamina C che insieme all’elevata presenza di clorofilla e ad altre sostanze antiossidanti contrasta l’invecchiamento e tiene a bada i livelli di colesterolo nel sangue.

Consigliatissimo il suo consumo in caso di insonnia grazie alla presenza di lattucina presente nel cespo ma anche le foglie hanno un forte effetto sedativo.

Addio ritenzione idrica e chili in eccesso con questa comunissima verdura che pochi si aspettano

Il suo consumo è sconsigliato in caso di assunzione di farmaci anticoagulanti

Il consiglio prima di consumala è sempre quello di lavarla in acqua corrente con l’aggiunta di bicarbonato così da eliminare tracce di pesticidi. Tuttavia evitare di lasciarla in ammollo per troppo tempo e cercare di consumarla fresca.