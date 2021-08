I nostri capelli sono messi ogni giorno a dura prova, soprattutto d’estate e a volte hanno bisogno di cure speciali per tornare splendidi e lucenti. Infatti, per essere sempre al meglio, a volte si esagera con i trattamenti, o anche semplicemente con l’asciugacapelli e la piastra. Per prendersi cura della propria chioma, è fondamentale scegliere il prodotto giusto.

Continuando a leggere, vedremo qual è il prodotto ideale per chi ha il cuoio capelluto secco e soffre di forfora.

Incredibile ma vero è questo l’ingrediente segreto dello shampoo migliore per chi soffre di forfora

Oggigiorno, tutti desiderano essere sempre al top e magari avere capelli bellissimi ed una chioma fluente. Eppure, spesso si impiegano, per questa ragione, dei prodotti troppo aggressivi e che non nutrono a dovere il capello ed il cuoio capelluto. Per questo, in caso di forfora e cuoio capelluto secco, si consiglia lo shampoo al CBD.

Il CBD (cannabidiolo) è un metabolita della cannabis che negli ultimi anni si è scoperto essere ricco di benefici per i capelli e la pelle. In particolare, lo shampoo al CBD è ricco di sostanze nutritive come gli acidi grassi, amminoacidi e antiossidanti, che rendono i capelli forti e splendenti. Infatti, queste sostanze favoriscono il trasporto di ossigeno e nutrienti al cuoio capelluto. Poi, gli antiossidanti come la vitamina E e A proteggono i capelli da eventuali danni provocati dai radicali liberi, mantenendoli sani. In più, il CBD funziona da sebo regolatore e incrementa forza e resistenza dei capelli.

Un ulteriore vantaggio degli shampoo con CBD è che questa sostanza ha proprietà antinfiammatorie, che sembrerebbero aiutare contro la perdita dei capelli. Logicamente, i prodotti al CBD non sono la cura magica contro la calvizie. Le proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e tutti i nutrienti che contengono, però, rafforzano i capelli e li rendono più resistenti.

Prodotti al CBD

Quindi, incredibile ma vero, è questo l’ingrediente segreto dello shampoo migliore per chi soffre di forfora: il CBD. Questa sostanza dalle mille proprietà fa molto bene sia ai capelli, sia alla pelle e infatti esistono diversi prodotti cosmetici che lo contengono. Tra questi prodotti, i principali sono:

l’olio di canapa: essendo un buon antiossidante, quest’olio è perfetto per avere la pelle morbida e liscia e la protegge dai radicali liberi;

lo shampoo: come detto, è perfetto per chi soffre di forfora e per chi ha il cuoio capelluto secco. Inoltre, questo shampoo regolarizza la produzione di sebo e agisce alleviando lo stress e migliorando la salute e l’aspetto dei capelli;

le creme idratanti: sempre grazie alla buona quantità di antiossidanti, il CBD è un ingrediente molto utile per delle creme idratanti anti age;

il detergente viso: ottimo per le pelli delicate;

il latte corpo: è perfetto per mantenere la pelle del corpo giovane e bella.

Ecco, dunque, qual è l’ingrediente perfetto per uno shampoo antiforfora e non solo, ma anche per diversi prodotti cosmetici di qualità.