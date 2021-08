In questo periodo, a cavallo tra agosto e settembre, è importante iniziare a trapiantare qualche pianta nell’orto.

Ciò significa che possiamo trasferire in campo tutte le piantine seminate in vaso e già cresciute.

Possiamo fare lo stesso nel caso in cui decidessimo di acquistare dal vivaio piantine già in fase vegetativa.

Ecco cosa trapiantare tra agosto e settembre per avere un orto ricco e prosperoso

Fra le piante più interessanti che possiamo trapiantare già in agosto vi è la lattuga.

Questa comunissima pianta erbacea, oltre ad essere davvero versatile in cucina, fa anche bene alla salute. Infatti, è composta per il 94% di acqua e contiene pochissime calorie. È l’ideale quindi per chi ha bisogno di perdere peso dopo le vacanze estive.

Inoltre, contiene molti sali minerali, vitamine e carotenoidi, elementi importantissimi per salute.

Ad agosto possiamo anche trapiantare la verza, protagonista indiscussa delle ricette invernali. È un ortaggio noto per le sue proprietà diuretiche ed antiossidanti. Inoltre, stimola l’attività intestinale e protegge la mucosa dello stomaco, grazie alla massiccia presenza di vitamine e sali minerali.

Una volta trapiantati questi ortaggi, però, sarà molto importante ripararli dal caldo estivo. Aridità e siccità sono un mix letale per le giovani piante; quindi per non rovinarle bisogna prendere delle precauzioni.

Ad esempio, si possono applicare delle reti ombreggianti all’occorrenza ed intensificare le innaffiature, soprattutto di mattina presto o di sera.

Fondamentale sarà anche la pacciamatura, che aiuterà il terreno a restare sempre umido.

Per fare ciò, possiamo eliminare le erbe infestanti, come la gramigna, e sfruttarle a nostro vantaggio.

Ecco cosa trapiantare dall’inizio di settembre

Settembre è un mese perfetto per trapiantare verdure e ortaggi, per via del clima mite.

Fra queste, non possiamo non citare gli spinaci, fonte inesauribile di vitamine e per questo ideali per riequilibrare l’intestino. Sono infatti un toccasana per chi soffre di stitichezza, ma anche per chi non riesce a dormire durante la notte.

Oltre alle vitamine, essi contengono ferro, acido folico e luteina, che proteggono la retina e gli occhi.

Infine, a settembre possiamo anche trapiantare le cipolle. In questo caso, possiamo sfruttare la presenza della lattuga, per trapiantarle vicine. Così facendo, possiamo far crescere queste due piante insieme, sfruttando tutti i vantaggi della consociazione..

Quindi, ecco cosa trapiantare tra agosto e settembre per avere un orto ricco e prosperoso e fare il pieno di nutrienti per l’inverno.