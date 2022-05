Dopo il ribasso seguito allo scoppio della crisi internazionale seguita all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le azioni Salvatore Ferragamo sono rimaste sostanzialmente stabili. Le cause di questa tenuta possono essere legate agli ottimi dati di bilancio del 2021 e al fatto che le sanzioni alla Russia potrebbero avere un impatto trascurabile sul titolo. Nel confronto con i suoi competitors, poi, si scopre che la performance è stata inferiore alla media del settore con una perdita del 29% a fronte di una performance negativa del 22%.

Guardando il grafico si nota subito che a partire da fine febbraio le quotazioni di Salvatore Ferragamo si sono mosse all’interno del trading range 14,88 euro – 17,13 euro con l’area di supporto che per almeno tre volte, l’ultima nel corso della settimana appena conclusasi, ha respinto le ambizioni dei ribassisti. Quindi, adesso l’area di supporto potrebbe spingere molto in alto il titolo Salvatore Ferragamo.

Ovviamente questo scenario prevede non solo la tenuta del supporto, ma anche la rottura della resistenza in area 17,13 euro. In questo caso il titolo potrebbe lanciarsi con forza verso il successivo obiettivo rialzista in area 20,77 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione di prezzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 24,41 euro (III obiettivo di prezzo).

Ovviamente la mancata tenuta del supporto potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 12 euro. Quest’area di prezzo è particolarmente importante in quanto nel 2020 ha rappresentato il bottom del ribasso seguito alla pandemia.

La valutazione del titolo Salvatore Ferragamo

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili pari a 38,59 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso il titolo è fortemente sopravvalutato. Dalla sua la società ha un rapporto EV/EBITDA tra i più bassi del suo settore di riferimento.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

L’area di supporto potrebbe spingere molto in alto il titolo Salvatore Ferragamo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 27 maggio in rialzo del 2,77% rispetto alla seduta precedente, a quota 15,95 euro.

Time frame settimanale

