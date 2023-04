Le felpe primaverili donna più belle e comode del 2023? Quelle indossate da Elodie e Kim Kardashian stanno bene davvero a tutte!

Ogni stagione dell’anno ha i suoi vestiti simbolo. Quelli di questo periodo sono i jeans, i blazer e le felpe. E negli ultimi anni le felpe si sono trasformate da capo per la casa a vero oggetto di culto e di alta moda. È il momento di scoprire le più belle della primavera 2023.

La moda vive di continui cambiamenti ed evoluzioni. Vestiti e capi che fino a pochi anni fa nessuno si sarebbe sognato di indossare fuori casa, oggi vengono considerati abiti di alta classe. Proprio in questo gruppo possiamo inserire le nostre amatissime felpe. Una volta le mettevamo al rientro dall’ufficio e prima di piazzarci sul divano. Oggi le sfoggiamo nelle occasioni più formali e agli aperitivi. E se amiamo lo stile casual e la comodità siamo finiti nel posto giusto. Stiamo per scoprire le felpe primaverili donna più belle e comode del 2023. Corriamo a comprarle perché icone di eleganza come Elodie e Kim Kardashian le hanno già scelte.

La felpa preferita di Elodie: l’evergreen oversize con cappuccio

Tutti noi prendiamo spunto dai Vip e dai personaggi dello spettacolo per vestirci trendy e alla moda. Tra le stelle più imitate di questi mesi c’è senza dubbio la cantante e attrice Elodie. Qualche mese fa era apparsa in pubblico con alcune elegantissime e irresistibili camicie. E subito è partita la corsa all’acquisto.

Nello scorso weekend, invece, la star si è mostrata sui social con indosso una irresistibile felpa nera con cappuccio. Comoda, oversize e perfetta da abbinare a un paio di jeans e a delle sneakers, promette di essere il capo must have di questi mesi.

Kim Kardashian: la felpa diventa un capo elegante

Un’altra icona dell’eleganza contemporanea che non riesce a rinunciare alla felpa è Kim Kardashian. Nel 2020 sfoggiò una splendida felpa hoodie grigia dal taglio decisamente particolare. Qualche anno prima fece discutere per la sua felpa oversize con i simboli della falce e del martello. Più recentemente ha addirittura lanciato un’intera collezione di felpe e abiti sportivi col suo brand esclusivo Skims. Il perfetto abbinamento tra comfort ed eleganza.

Le felpe primaverili donna più belle e comode del 2023: l’alta moda punta sul maxi logo

Per le amanti dell’abbigliamento comodo c’è una grande notizia in questa primavera 2023. Ovvero che anche i marchi di alta moda stanno puntando alla grandissima sulle felpe. Soprattutto su quelle con maxi logo bene in vista sul davanti. Tra le più belle ci sono quelle targate Givenchy, l’elegantissima felpa Miu Miu e quella in stile campus americano di Yves Saint Laurent.

Alle must have vanno aggiunte anche le proposte di Vogue e Marant Etoile. Il rosa pastello è il colore della stagione e questi due modelli sono davvero perfetti. Come si portano? Con un paio di sneakers vintage ai piedi e con un maxi blazer a dare il tocco di classe.