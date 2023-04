Glutei alti e sodi con gli esercizi: in quanto tempo? Ecco quando li avrai esattamente come Rihanna

Esercizi per avere i glutei come quelli di Rihanna-foto da Instagram

L’esercizio fisico può migliorare la tonicità dei muscoli e l’aspetto di parti del nostro corpo. Tutti parlano di quanti e quali esercizi mirati fare ma ciò che interessa è anche sapere quando si vedranno i risultati. Vuoi avere un lato B spettacolare come quello della cantante Rihanna? Ecco quando il tuo sogno diventerà realtà se inizi a impegnarti adesso.

Un fisico statuario come quello delle attrici, delle modelle e delle cantanti, è il sogno di molte donne. Tutte vorrebbero essere longilinee ma, soprattutto, con precise parti del corpo ben delineate. Come ad esempio quella del cosiddetto lato B. Il fondoschiena può assumere una determinata conformazione per motivi di eredità genetica o anche per uno stile di vita errato. Certamente, una scarsa attività fisica e un’alimentazione sregolata non giovano ai glutei. Che scendono di tono, poi, anche con l’avanzare dell’età. Esercizi mirati possono salvare la situazione in qualsiasi momento. Ne è un esempio la bellissima cantante Rihanna, da sempre proprietaria di un lato B da urlo. Che continua a mantenere a 35 anni, dopo la prima gravidanza.

Il lato B della cantante

Rihanna, come tutte le star, certamente dedica parte del suo tempo a un’attività fisica mirata. Abbinata, nel suo caso, anche a una dieta proteica comprendente, inoltre, un ampio consumo di verdure. Il suo allenamento per tenersi in forma, è stato deciso dal suo personal trainer, che ha programmato per lei un workout quotidiano da 25 minuti. Per quanto riguarda glutei alti e sodi con gli esercizi, sono previsti 5 minuti a scelta tra squat e affondi laterali. Osservando bene la figura di Rihanna i risultati si vedono eccome. Ma, questi, dipendono dalla

costanza.

Glutei alti e sodi, con gli esercizi certamente ma quando?

Esercizi mirati e decisi con l’aiuto di un professionista, possono regalare a chiunque un fondoschiena come quello di Rihanna. Ma in quanto tempo? Ecco la risposta: i risultati saranno visibili in 3 mesi. Ma questo soltanto grazie a un impegno costante e a un’attività fisica abbinata a un’alimentazione adeguata. Non si può, infatti, pensare di fare esercizio un giorno e poi saltarlo e riprenderlo a piacere. Magari intervallando con spuntini calorici. In questo caso, 3 mesi andrebbero a fumo. Mentre l’impegno adeguato potrebbe rendere già da ora come un traguardo incredibile la prova costume tra poco tempo.

Mettersi d’impegno ma con attenzione

In soli 3 mesi, con un impegno costante, chiunque potrebbe avere glutei sodi e alti come quelli di Rihanna. Ricordiamo, però, che qualsiasi modifica al proprio stile di vita come anche l’inizio di un’attività fisica, deve sempre rispondere al parere di un professionista. Quindi concordata con un medico, un nutrizionista, un preparatore atletico sulla base delle proprie condizioni di

salute.