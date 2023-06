Addio pancia flaccida e grasso addominale: ecco 2 semplici esercizi da fare a casa e in pochi minuti

Mancano poche settimane all’arrivo dell’estate e non sei ancora pronta per la prova costume? Ecco 2 semplici esercizi da fare in casa, ogni giorno. Basteranno solo pochi minuti.

Inutile negarlo: anche quest’anno la prova costume terrorizza molte donne. Se durante l’inverno hai accumulato qualche chiletto di troppo, dovuto allo stress o alla sedentarietà, allora è arrivato il momento di correre ai ripari. Ma attenzione le diete troppo drastiche e un allenamento compulsivo non sono mai una buona idea.

Naturalmente non dobbiamo assolutamente vergognarci dei nostri difetti, anzi amare il proprio corpo è importante per vivere meglio e più serenamente.

Alimentazione sana e corretta attività fisica

Perdere quel chilo di troppo e tornare in forma è necessario soprattutto per rimanere in salute, ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita.

Allora che aspetti, fai il pieno di frutta e verdura di stagione e scegli i carboidrati giusti (prodotti integrali). Limita i condimenti troppo grassi e prediligi l’olio EVO. Al posto del sale utilizza le erbe aromatiche e le spezie che hanno delle proprietà davvero eccezionali.

Per affrontare al meglio l’inevitabile appuntamento con la prova costume non può mancare un po’ di attività fisica. Non è sempre necessario andare in palestra. Ma se hai poco tempo puoi correre, andare in bici oppure fare delle semplici passeggiate a passo spedito. Ricorda che anche evitare l’ascensore e fare le scale, potrebbe essere un buon esercizio per perdere peso.

Addio pancia flaccida e grasso addominale: prova questo esercizio

Vorresti tonificare e appiattire l’addome senza uscire di casa? Allora devi assolutamente provare questi 2 facili esercizi.

Iniziamo dal primo. Hai mai sentito parlare del vacuum addominale?

È una tecnica che agirebbe sulla muscolatura dell’addome e favorirebbe una postura corretta. Nell’esecuzione dell’esercizio è necessario bilanciare bene le contrazioni e la respirazione.

Può essere eseguito in piedi, con le gambe leggermente divaricate e piegate. Busto in avanti e mani poggiate sulle ginocchia. Dopo qualche respiro profondo, spingiamo la pancia in dentro più che possiamo. Manteniamo la posizione per qualche secondo, poi riprendiamo a respirare normalmente. Consigliamo di cominciare in modo graduale e di fare attenzione ai capogiri.

Naturalmente ci vuole un po’ di pratica e tanta costanza per eseguire correttamente l’esercizio.

Secondo esercizio: plank laterale

Addio pancia flaccida e grasso addominale anche con il plank laterale o side plank.

Si tratta di un esercizio efficace che potrebbe davvero aiutarci.

L’esecuzione è molto semplice: dobbiamo poggiare il gomito e la mano sul pavimento. L’altro braccio sarà sul fianco. Puntiamo i piedi e solleviamo il busto e le ginocchia. Manteniamo la posizione e ripoggiamoci sul tappetino. Ripetiamo anche dall’altra parte.

Facciamo attenzione a non spingerci in avanti ma teniamo il corpo ben allineato. Non stressiamo la spalla, non dimentichiamo di respirare e contraiamo i muscoli addominali.

Un ultimo consiglio

Gli esercizi appena descritti sono davvero semplici da fare a casa, ma non sono adatti a tutti. Ad esempio, il vacuum addominale non dovrebbe essere eseguito da chi soffre di ernia inguinale. Mentre il plank laterale da chi ha problemi al gomito, alla spalla e al braccio. È opportuno consultare il medico di fiducia prima di eseguire questi esercizi.