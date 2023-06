Per sbiancare e schiarire ascelle, gomiti e ginocchia ecco i rimedi casalinghi da usare oltre al bicarbonato e al limone

Dopo la depilazione delle ascelle non si rimane sempre totalmente soddisfatte perché talvolta resta quell’alone scuro che proprio non piace. Ci sono molte ricette casalinghe che possiamo utilizzare per ridare candore alla zona delle ascelle, rimedi validi anche per i gomiti e le ginocchia.

Con l’arrivo dell’estate, le canotte ed i top senza maniche sono fra gli outfit più gettonati. Per questo motivo dedichiamo molta cura alla depilazione della zona ascellare non sapendo che potrebbe essere proprio la ceretta a provocare l’antiestetico alone bruno. Altra causa di questo inestetismo potrebbe essere la presenza di peli incarniti. Può verificarsi, poi, un’iperpigmentazione dovuta da un aumento della produzione di melanina. Infine anche alcuni agenti chimici presenti nei deodoranti possono creare questi spiacevoli aloni sotto le ascelle. Anche altre zone, però, come i gomiti o le ginocchia possono essere interessate da una colorazione più scura della cute. Questo accade per un accumulo di cellule morte che si accumulano in questi punti anche se lavati accuratamente. Scopriamo dunque i metodi naturali per sbiancare ascelle, gomiti e ginocchia.

Per sbiancare e schiarire ascelle, gomiti e ginocchia ecco i rimedi casalinghi da usare: gli scrub allo zucchero e all’arancia

Il più celebre rimedio naturale è quello del bicarbonato e del limone ma anche con altri ingredienti che troviamo in cucina ed in dispensa potremo risolvere il problema degli aloni scuri con estrema facilità. Inoltre non dovremo nemmeno spendere cifre esose in profumeria per uno scrub potendolo preparare “handmade”.

Per lo scrub allo zucchero dovremo mescolare una tazzina da caffè di zucchero di canna con 3 cucchiai di olio EVO. Basterà cospargere sulle zone più scure e massaggiare delicatamente per due minuti e poi risciacquare. L’applicazione può essere ripetuta due volte alla settimana.

Altro rimedio a costo zero è costituito da un preparato a base di bucce d’arancia. Procuriamoci la buccia di un arancio e facciamola essiccare al sole o in forno. Passiamola poi al mixer e uniamo un cucchiaio di latte in modo da ottenere una pastella. Applichiamo, quindi, su ascelle, gomiti o ginocchia, massaggiamo per una decima di minuti e poi sciacquiamo. Ripetiamo lo scrub due volte alla settimana.

Maschera fai da te

Oltre agli scrub possiamo preparare anche una maschera sbiancante. Per la prima ricetta dovremo sbucciare una patata e tritarne finemente due o tre fette. Una volta ridotte in poltiglia applichiamo sulla zona di pelle da schiarire e lasciamo in posa per dieci minuti, poi sciacquiamo. Ripetiamo l’applicazione tutti i giorni. La patata infatti contiene degli enzimi che hanno funzione schiarente.

Un’altra possibilità è costituita dalla maschera di cetriolo o di limone. Tritiamo alcune fette di cetriolo o di limone e applichiamo nell’area interessata. Lasciamo agire e risciacquiamo.

Si può inoltre preparare una maschera a base di curcuma. La curcumina, presente in questa spezia ha potere schiarente. Basterà mescolarne un paio di cucchiai di curcuma in polvere con qualche goccia di acqua per ottenerne una pastella semidensa da applicare sotto le ascelle. Lasciamo agire per 10 minuti e poi sciacquiamo.

Ultimo rimedio naturale per sbiancare le ascelle è l’olio di cocco. Massaggiare la zona sottoascellare con un dischetto per il make up imbevuto di olio di cocco può aiutare a schiarire la pelle proprio perché ricco di vitamina E.

Raccomandiamo come sempre per qualsiasi prodotto da applicare sulla pelle di fare un piccolo test allergico su un lembo di cute in modo da evitare irritazioni. In caso di pelle particolarmente reattiva o delicata è invece consigliabile rivolgersi ad un dermatologo.

Con questi rimedi low cost e naturali per sbiancare e schiarire ascelle, gomiti e ginocchia, via libera a abiti smanicati e minigonne per tutta l’estate.