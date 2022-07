Moltissime donne italiane durante l’estate amano sfoggiare una manicure e una pedicure perfette. Per questo, sempre più persone, scelgono l’opzione dello smalto semipermanente, duraturo e dal finish perfetto. Questo tipo di vernice è molto resistente e durevole eppure va protetta dai danni causati dall’attrito e dallo sfregamento.

Se sapremo mantenerlo nel modo migliore potrà durare fino 3 settimane, a volte addirittura un mese.

In particolare quando siamo al mare potremo causare danni irreversibili che lo rendono opaco e scheggiato. Oggi vedremo in che modo possiamo dire addio graffi e danni allo smalto ai piedi, se seguiremo delle semplici accortezze.

La protezione dagli agenti atmosferici

Il semipermanente ha la capacità di resistere al calore e ai piccoli sfregamenti, oltre ad essere del tutto impermeabile e resistente al calore.

Questa formula patisce di più l’esposizione ai raggi solari e l’attrito con corpi esterni come la sabbia e il sale. Per questo motivo è fondamentale proteggere sempre lo smalto dai raggi UV con uno strato di crema solare. In questo modo eviteremo che si sbiadisca e si creino chiazze più chiare sull’unghia.

Quando spalmiamo la crema dovremo pertanto anche soffermarci sulle estremità. Per scongiurare che si sbiadisca la tonalità di smalto possiamo anche preferire colori chiari e sobri ed evitare tonalità sgargianti e scure. Su questi colori si vedono meno i danni e, anche in caso di sbiaditura, questa non sarà troppo vistosa.

Addio graffi e danni allo smalto ai piedi quando siamo al mare grazie a questi semplici trucchi

Un’altra accortezza importante è quella di sciacquare mani e piedi subito dopo il bagno o una passeggiata sulla sabbia. Il contatto con i granelli di sabbia o con la salsedine può, per sfregamento, rimuovere il colore e creare dei piccoli graffietti.

Per evitare danni vistosi potremo indossare delle comodissime ciabatte da scoglio quando passeggiamo sulla spiaggia o sugli scogli. Queste scarpe sono indicate anche per nuotare in mare, per la loro comodità e per la protezione che offrono al piede.

Le ciabatte da scoglio ci permettono di evitare di rovinare i piedi e le unghie: la pelle di talloni e lo smalto rimarranno perfetti più a lungo. Se seguiremo questi semplici consigli potremo sfoggiare mani e piedi perfetti durante tutta la durata delle vacanze estive. Aloni, macchie, graffi e soldi sprecati saranno solo un lontano ricordo.

Approfondimento

Lo smalto normale e semipermanente durerà più di tre settimane senza staccarsi grazie a queste semplici accortezze