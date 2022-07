Solitamente quando si pensa ai ceci si fa riferimento ad una bella zuppa calda. In realtà potrebbero essere tante le modalità di cottura dei ceci, per renderli più gustosi e appetibili anche per chi non ha piacere di consumarli.

I ceci fanno particolarmente bene alla nostra salute, sono energetici e nutrienti. Contengono una buona e ricca quantità di fibre e di ferro. Questo potrebbe essere ottimo per chi soffre di carenza di ferro ma allo stesso tempo non vuole consumare carne.

Contribuirebbero non solo alla struttura ma anche alla resistenza delle ossa e alla tutela per l’intestino. Tra le sue proprietà nutritive troviamo anche la vitamina A, che fa bene ad occhi e capelli e ha funzione antiossidante.

Perciò, una volta capita l’importanza che questo alimento potrebbe avere sulla nostra salute, mettiamo via la solita zuppa di ceci e andiamo a preparare questo piatto molto facile e davvero buono. Ottimo da sostituire alle classiche patatine.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di ceci precotti;

1 cucchiaio di farina 00;

3 cucchiai di olio EVO;

1 cucchiaino (non abbondante) di sale;

1 cucchiaino di paprika o in alternativa curcuma;

pepe e rosmarino.

Mettiamo via la solita zuppa di ceci, ecco come preparare con solo 6 ingredienti un gustoso snack croccante e light

Comprati tutti i nostri ingredienti, procediamo con la preparazione. Accendiamo prima di tutto il forno, in modalità ventilata, a 200°. Sgoccioliamo i ceci e li mettiamo su un panno pulito ad asciugare bene. Più sono asciutti e più usciranno croccanti.

A questo punto prendiamo i ceci e li inseriamo all’interno di una ciotola e iniziamo ad aggiungere tutto ciò che serve: farina, sale, olio, pepe, rosmarino e paprika. Con un cucchiaio li mescoliamo.

Dopodiché prendiamo una teglia un po’ larga e la ricopriamo con un po’ di carta forno. In alternativa si possono mettere direttamente in teglia aggiungendo un po’ di olio per non farli attaccare sul fondo. Mettiamo i ceci e facciamo attenzione che non siano sovrapposti gli uni con gli altri perché altrimenti non usciranno bene.

Riponiamo in forno a 200° per circa 30 minuti. Di tanto in tanto, in questa mezz’ora, muoviamo un po’ la teglia per assicurarci che non si brucino. Trascorso il tempo i ceci saranno pronti per essere mangiati. È consigliato, prima di servirli, assaggiarne uno per vedere se sono croccanti in quanto a volte può capitare che ci voglia di più.

Lettura consigliata

Ottima per il caldo questa zuppa fredda spagnola ricca di verdure crude, sali minerali e vitamine, adatta per un’idea pranzo veloce