Per avere un’apparenza davvero elegante ed attraente è importante curare ogni particolare del nostro look. Oltre all’abbigliamento e alle scarpe dovremo fare molta attenzione al make-up e alla manicure che indossiamo. Il colore e il tipo di manicure andrebbero scelti sempre con molta cura e anche con un occhio di riguardo alla moda attuale. Per ottenere un effetto sobrio ed elegante dobbiamo sapere che non è né il semipermanente né il gel lo smalto di tendenza che farà fare un figurone a chiunque lo indossi.

Le regole da seguire per essere sempre eleganti

Se vogliamo essere sempre adeguate ad ogni situazione dobbiamo sapere che non tutti i look possono essere sfoggiati in qualunque situazione. Se dobbiamo andare a scuola o al lavoro dobbiamo indossare un make-up sobrio e semplice evitando eccessi e colori sgargianti. Dovremmo evitare rossetti ed ombretti molto pigmentati e luminosi e optare per colori terrosi e nude.

Stessa cosa per le unghie. Possiamo tranquillamente indossare lo smalto ma se vogliamo seguire le regole del bon ton dovremmo evitare unghie molto lunghe e colori sgargianti. Da evitare i colori come il rosso e il nero, ma anche tutte le decorazioni e i glitter. Unghie lunghe e nail art sono scelte di look interessanti ma andrebbero riservate per serate tra amici e contesti informali.

Non è né il semipermanente né il gel lo smalto di tendenza che farà fare un figurone a chiunque lo indossi

Sembra incredibile ma dopo anni in cui la moda delle unghie voleva colori sgargianti e lunghezze da urlo ora si è ritornati ad una tendenza più semplice e sobria. Basta guardare le passerelle dei red carpet o le foto delle influencer e noteremo come le unghie sono tornare in secondo piano, sempre curate e perfette ma sono meno vistose ed eccessive.

Stiamo assistendo ad un grande ritorno delle unghie naturali, con lunghezze corte o medie e un taglio che segue la forma delle dita: molto meglio anche in termini di comodità.

Per quanto riguarda i colori sono sempre più presenti le tinte nude e trasparenti. Per ottenere questo risultato bisogna preferire smalti classici, semplici da stendere e poco costosi. Ma soprattutto che possono essere usati anche a casa senza l’intervento dell’estetista. L’unica accortezza che dovremo seguire è di stendere lo smalto con molta attenzione per evitare sbavature.

