6 passatempi per combattere stress e ansia. Classifica degli hobbies che diminuirebbero battito cardiaco e respiro affannoso

6 passatempi per combattere stress e ansia-proiezionidiborsa.it

Dopo il difficile periodo vissuto a causa della pandemia, gli stati di stress delle persone sono aumentati. Gli esperti di diys.com hanno analizzato i passatempi che potrebbero aiutarci a vivere momenti di tranquillità in casa e fuori. Vediamo di cosa si tratta.

È una community di specialisti del fai da te e degli hobbies casalinghi riguardanti il design. Si è occupata di elaborare un sondaggio per capire quali fossero le attività da svolgere per combattere stress e ansia. I risultati ottenuti dagli esperti di diys.com sono molto interessanti. Il test ha riguardato più di 2.000 persone e sono stati studiati gli effetti dei vari hobbies sul funzionamento dell’apparato circolatorio.

L’hobbies più salutare sarebbe il lavoro a maglia che diminuirebbe il battito del 18,75%. Su internet troviamo tantissimi tutorial, si tratta di un’attività economica, facile da imparare e che alla fine crea soddisfazione perché si arriva a un prodotto finito. Al secondo posto troviamo l’attività della pesca. In generale tutte le attività che facciamo all’aperto e che prevedono un impegno fisico possono aiutare. Quindi fare sport o semplicemente camminare è importante. La pesca può essere impegnativa o riposante a seconda delle nostre scelte e dei gusti, ci tiene impegnati e combatte gli stati di ansia e stress in maniera efficace.

Utilizzare le mani

Tra i 6 passatempi per combattere stress e ansia, al terzo posto e a sorpresa, troviamo quello di aprire un blog. Scrivere e leggere sono porti sicuri in cui trovare pace, rimettere insieme i pensieri, trascriverli per visualizzarli meglio, rimanere concentrati più a lungo. Queste attività rigenerano corpo e mente al 100% e spesso quando occupano la nostra attenzione ci distraggono da attività dannose che facciamo sotto stress. Prima fra tutte quella di mangiare junk food trascorrendo troppo tempo sul divano.

Un altro passatempo che ci permette di abbassare i battiti cardiaci e rilassarci è la pittura. Dipingere darebbe una media di 77 battiti al minuto tenendo lontano il pericolo del respiro affannoso. In generale tutti i lavori di artigianato ci aiutano a tenere sotto controllo lo stress. Lavorare la ceramica, cucire, scolpire opere o creare candele, come tutti i lavori manuali, migliorano la nostra vita e ci danno la possibilità di fare bellissimi regali.

6 passatempi per combattere stress e ansia e migliorare la nostra vita

Anche se non abbiamo il pollice verde, dovremmo imparare a occuparci della parte verde della nostra casa. Curare il balcone, le piante del salotto, imparare a far sopravvivere i fiori e a creare composizioni floreali potrebbe darci tante soddisfazioni. Questa attività è molto rilassante anche se dal test risulta come prima tra quelle che fanno aumentare leggermente il battito cardiaco.

Al sesto posto di questa particolare classifica troviamo fare le fotografie. Se vogliamo stare fuori di casa e tenere i battiti sotto controllo potremmo girare in cerca di scenari da immortalare. Potremmo dover faticare ma, se ci godiamo l’ambiente circostante e le bellezze della nostra città, questa attività potrebbe farci davvero bene alla salute. Scegliere l’attività che più sentiamo vicina e che potrebbe appassionarci è il primo passo. L’impegno e trovare del tempo da investirci sono i passi successivi. Potremmo iniziare così la nostra battaglia contro stress e ansia. Le ore dedicate ai nostri hobbies non sono mai perse. Imparare qualcosa di nuovo potrebbe darci nuove prospettive di vita e aumentare la nostra energia.