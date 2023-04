Vuoi perdere 4 chili senza fare la dieta? Segui gli 8 consigli dei nutrizionisti per dimagrire velocemente in modo sano

Mancano pochi mesi alla prova costume e molti di noi vogliono tornare in forma al più presto. Seguire una dieta richiede sacrifici, ma spesso è necessario. A volte però, siamo semplicemente intrappolati in cattive abitudini e in uno stile di vita sedentario che comportano l’aumento di peso. Oggi vogliamo spiegarti che seguendo poche e semplici regole potrai perdere fino a 4 chili senza sacrifici.

Ognuno di noi possiede un metabolismo diverso che è determinato da fattori personali. Come sappiamo, il metabolismo lento può ostacolare il processo di dimagrimento.

Con questo articolo sveleremo 8 piccoli trucchi efficaci da mettere in pratica che ti faranno dimagrire senza ricorrere a diete ferree e tante rinunce. Vuoi sapere come fare? Continua a leggere l’articolo per scoprire i consigli degli esperti.

Vuoi perdere 4 chili senza troppe rinunce e sacrifici? Inizia a cambiare la tua routine quotidiana

Mangiare bene spesso può non bastare. Recenti studi condotti dall’Università di Barcellona sostengono che tardare l’orario del pranzo e della cena nel fine settimana può portare ad un consistente aumento di peso. Questo effetto si chiama eating jet lag. Cerca dunque di impostare una routine con orari regolari per il pranzo e per la cena.

“La colazione è il pasto più importante della giornata”, perché accelera il nostro metabolismo e ci rende più attivi ed energici. Consumare a colazione del pane a basso contenuto di zuccheri associato a delle proteine, entrambi in quantità ragionevoli, ti farà sentire sazio più a lungo.

Il pane è un alimento fondamentale nella nostra alimentazione, ma molti di noi lo demonizzano e spesso lo sostituiscono o eliminano del tutto. Questo è un errore. Il pane ha meno calorie delle gallette di mais o di riso: queste sono più leggere ma contengono molta aria. Pertanto, è sempre meglio scegliere il pane ad altri sostituti.

Che cosa dobbiamo bere? Attenzione a caffè ed altre bevande

Il caffè è consentito in quasi tutti i regimi alimentari. In sé, infatti, non consiste in un problema, ma può esserlo il modo in cui lo assumiamo. Se possibile, bevi il caffè amaro e se aggiungi dolcificanti o latte cerca di limitarne il consumo a non oltre i 3 al giorno. Quantità superiori potrebbero farti ingrassare.

Un uomo dovrebbe bere almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno, mentre le donne circa 2 litri. Ciò che è indubbio è che bere molta acqua è fondamentale per la nostra salute. Attenzione però alle bevande zuccherate e gassate perché contengono moltissime calorie. È meglio mangiare 5 frutti al giorno anziché bere 5 frullati perché, sebbene l’apporto calorico sia lo stesso, il senso di sazietà cambia notevolmente.

Cosa evitare assolutamente e cosa mangiare per ridurre il senso di fame

Vuoi perdere 4 chili senza troppa fatica? Riduci al minimo il consumo di alimenti con zuccheri a rapido assorbimento come lo zucchero bianco e il miele.

Cerca invece di includere nella tua alimentazione fibre, olio d’oliva e legumi poiché aumentano il senso di sazietà e forniscono tanti macronutrienti. Infine, a cena cerca di consumare una quantità maggiore di proteine perché favorisce la perdita di peso.

Per concludere, non dimenticare di allenarti regolarmente per accelerare il metabolismo e consumare più calorie. Il riposo è fondamentale: per limitare gli squilibri ormonali, dormi almeno 8 ore per notte.