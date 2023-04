Addio doppio mento e guance cadenti: scopri tagli e acconciature per apparire più giovane e snellire il viso

Il doppio mento è un problema che affligge tante donne. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per eliminarlo o nasconderlo. Creme, make-up e persino il chirurgo. Ma se ti dicessi che basta il parrucchiere? Scopriamo insieme quali sono i tagli e le acconciature che rinfrescano il viso e lo rendono più magro.

Diciamo la verità. Sono pochissime le donne che riescono a guardarsi allo specchio senza vedere neanche un minuscolo difetto. Un brufolo, qualche discromia della pelle, una ruga, il viso troppo tondo o troppo allungato.

Difetti che notiamo immediatamente, ma che spesso sono poco visibili agli occhi degli altri.

Il potere del make-up

Per cercare di apparire più belle, piacersi di più e camuffare gli inestetismi, utilizziamo il make-up. Il correttore per coprire le occhiaie, il fondotinta per eliminare le discromie, un pochino di blush per ottenere quel colorito sano e il contouring per esaltare i lineamenti e scolpire gli zigomi.

Insomma, basta poco di trucco per apparire più belle.

Addio doppio mento e guance cadenti: facciamoci aiutare dal parrucchiere

Ma come nascondere il doppio mento?

Ecco uno dei problemi estetici che affligge molte donne. Parliamo di quel difetto che prevede un accumulo di tessuto tra il mento e il collo. Spesso questo inestetismo si associa alle persone con qualche chiletto di troppo. Ma in realtà, il doppio mento può anche essere causato dal cedimento dei tessuti o dalla familiarità.

Non è un inestetismo facile da trattare. Ma mettiamo da parte costosi e dolorosi interventi chirurgici e vediamo come camuffarlo in maniera intelligente.

Se vogliamo che il doppio mento non sia al centro dell’attenzione, allora basta azzeccare il giusto taglio di capelli. Proprio così, non abbiamo bisogno del chirurgo ma solo del parrucchiere.

Tagli e acconciature che stanno spopolando

Addio doppio mento e guance cadenti. Vediamo quali sono i tagli e le acconciature perfette per apparire più belle.

Chi lo ha detto che il classico caschetto mette in risalto il nostro difetto?

È vero, con il taglio corto il collo e il mento sono completamente scoperti. Ma se si crea una giusta proporzione può davvero funzionare. Il caschetto asimmetrico allunga addirittura il viso.

Per camuffare il doppio mento, optiamo anche per un bob lungo. Praticamente i capelli arrivano all’altezza delle spalle. Il bob lungo è da preferire se si ha un viso paffuto e rotondo.

Per quanto riguarda le acconciature, scegliamo una coda alta o uno chignon. Sposteranno l’attenzione verso l’alto. Se non vogliamo legare i capelli, diamo movimento alla chioma.

I particolari che non devono mancare

Anche l’abbigliamento e gli accessori fanno la differenza.

Per evitare che le persone si concentrino sul nostro doppio mento, indossiamo delle scollature o delle collane lunghe. L’occhio tenderà a spostarsi verso il basso.

Il dolcevita o delle collane troppo corte attireranno l’attenzione verso il collo. Così come gli orecchini pendenti che cadono proprio all’altezza del mento. Meglio indossare quelli piccoli e attaccati al lobo. Magari scegliamoli colorati e particolari.