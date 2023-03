La lista dei 7 formaggi che si possono mangiare se si ha il colesterolo alto

Hai il colesterolo alto e pensi di dover dire addio ai formaggi? Tranquillo: ce ne sono alcuni che puoi continuare a concederti. Continua a leggere per scoprire quali sono.

Avere il colesterolo alto è un problema assai diffuso anche perché è lo stesso organismo che lo produce. Solo in parte, infatti, il colesterolo proviene dall’alimentazione.

Quali sono i valori ottimali di colesterolo?

Per monitorare i livelli di colesterolo basta un semplice prelievo di sangue, da eseguire secondo una cadenza regolare. Ecco i parametri di riferimento:

colesterolo totale : max 200 mg/dl;

: max 200 mg/dl; LDL : max 100 mg/dl;

: max 100 mg/dl; HDL: non meno di 50 mg/dl.

Se dagli esami ematici si rileva che i nostri valori fuoriescono dai predetti range, è bene correre ai ripari. In caso di colesterolo alto, la prima cosa che i medici consigliano è intraprendere una dieta povera di grassi e cominciare a fare attività fisica.

La lista dei 7 formaggi che si possono mangiare anche con colesterolo alto

In genere, quando si parla di colesterolo alto, i primi cibi ad essere banditi dalla tavola sono i formaggi. Tuttavia, ve ne sono alcuni tipi che possono essere consumati tranquillamente, nelle giuste quantità, e inseriti in uno stile di vita sano, corretto ed equilibrato. Scopriamo allora insieme quali sarebbero questi prodotti caseari che ci si può comunque concedere.

I fiocchi di latte sono sul primo posto del podio. Ricchi di proteine, in 100 grammi ci sono soltanto 17 milligrammi di colesterolo. Molto bassa è anche la quantità di grassi (compresa tra 3% e 5%). Ricchi di acqua, sono anche poco calorici: 115 calorie per 100 grammi.

Proseguiamo quindi con la crescenza, che contiene 53 milligrammi di colesterolo ogni 100 grammi di prodotto. Ricca di proteine di elevata qualità, offre anche un buon apporto di calcio. Si consiglia di mangiarla al massimo un paio di volte alla settimana. Concessa anche la ricotta di mucca che, con 57 milligrammi di colesterolo, 10,9 grammi di grassi e appena 146 calorie, è uno dei latticini più magri. Ed è anche ricca di proteine, calcio e fosforo.

Con soli 46 milligrammi di colesterolo per 100 grammi di prodotto, la mozzarella contiene anche ottime quantità di calcio e fosforo, oltre a vitamine come la A e la B2. Dato l’apporto calorico non indifferente (253 calorie), la mozzarella è concessa max 2 volte a settimana. Bene anche la feta, il famoso formaggio greco. Prodotta con latte di pecora, la feta contiene 68 milligrammi di colesterolo, 20% di grassi e 15% di proteine. Attenzione però in caso di pressione alta, in quanto presenta elevate quantità di sodio.

Altri 2 formaggi concessi in caso di colesterolo alto che nessuno avrebbe mai detto

La lista dei 7 formaggi che si possono mangiare con livelli alti di colesterolo contiene anche 2 prodotti che nessuno avrebbe mai immaginato.

Stiamo parlando di gorgonzola e Parmigiano reggiano. Il primo contiene 70 milligrammi di colesterolo e 27 grammi di grassi. Di certo non bisogna abusarne, ma una piccola porzione ogni tanto è concessa. Dal canto suo, 100 grammi di parmigiano contengono 88 milligrammi di colesterolo e circa il 30% di grassi. Ricchissimo di calcio e proteine, anche in questo caso, bisogna usare la massima moderazione. Gli esperti consigliano un pezzetto a settimana. Ok anche ad 1 cucchiaino grattugiato al giorno per insaporire i primi piatti.