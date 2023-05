Quanto costa una vacanza in Giamaica nel 2023: biglietti aerei, hotel ed escursioni inclusi nel prezzo

Aria dei tropici, musica reggae, natura selvaggia e ottimo cibo dovrebbero spingerci a scegliere la Giamaica come meta per le nostre vacanze. Molti non sono attratti dai pericoli per cui l’isola è famosa ma con alcune offerte presenti sul web e qualche accorgimento potremmo davvero cambiare idea.

Qual è il periodo migliore per andare in Giamaica? Maggio è perfetto perché la stagione degli uragani è ancora lontana, l’aria non è afosa e in spiaggia si sta benissimo. Gli uragani non sono gli unici pericoli presenti nell’isola. Vulcani e tsunami rallentano il turismo, animali tropicali e sicurezza minima non migliorano la situazione. Ma sono le città più battute a essere considerate pericolose, soprattutto la capitale Kingston. Nelle tante offerte che troviamo sul web i posti sicuri in cui trascorrere ore paradisiache non mancano di certo.

2 settimane in Giamaica in media nel 2023 costano 1.500 euro a persona, tutto compreso anche il volo. Si tratta di 110 euro al giorno per mangiare, dormire e fare le escursioni. Non si tratta di somme esorbitanti. Dall’Italia il volo dura 11 ore e possiamo trovare tratte senza scali da Milano Malpensa per Montego Bay. Se ci chiediamo perché dovremmo andare in Giamaica, ricordiamoci che il paesaggio tropicale è sempre ricco di barriere coralline da sogno, spiagge meravigliose e foreste in cui avventurarsi con le visite guidate.

Hotel internazionali

Quanto costa una vacanza in Giamaica? Prenotando a maggio con Alpitour si ottiene uno sconto di 300 euro che è valido fino alla fine del mese. Su Booking.com troviamo prezzi che partono da 600 euro a persona per 7 giorni ma se cerchiamo i resort con tutte le comodità torniamo ai 1.500 euro a persona. Con Lastminute i prezzi salgono. 3 notti con colazione a 50 metri dal mare costano 1.900 euro a persona.

Sull’isola troviamo diversi resort che possono darci sicurezza a partire dall’Holiday Inn all’Hilton, dal Royal Decameron al SeaGarden che sono gli hotel più prenotati dell’ultimo mese. Questi resort si trovano vicinissimi al mare che ha i colori tipici delle isole caraibiche. Le spiagge sono immense e in acqua troviamo numerosi esemplari di pesci tropicali. I litorali sono ancora vergini e rappresentano autentici paradisi per chi ama le escursioni e le avventure immersi nella natura.

Quanto costa una vacanza in Giamaica e quali escursioni fare

In Giamaica i mezzi pubblici funzionano ottimamente ma anche in questo caso molti turisti non si sentono sicuri e preferiscono noleggiare le auto. Per raggiungere le destinazioni più remote l’auto a noleggio rimane comunque l’unica soluzione praticabile. Il costo medio di un noleggio nell’isola è di 242 euro alla settimana cioè 35 euro al giorno. Possiamo utilizzare il sito Kayak per trovare auto economiche a Montego Bay.

Gli esperti in guide di Veratour ci suggeriscono le escursioni da non perdere. La costa sud della Giamaica si può visitare con il Black River Safari. Le famose Mayfield Falls ci regalano delle jacuzzi naturali, la visita alla Laguna Luminosa ci farà scoprire spiazzi di acqua che di notte si illuminano come nelle fiabe. Attenzione a non dimenticare l’abitazione di Bob Marley o il famoso Rick’s Cafè che si può raggiungere navigando fino alla scogliera che lo ospita per ballare il reggae fino all’alba.