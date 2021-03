Anche se è soltanto marzo e per molti significa versare in un letargo psico-fisico, crediamo che ogni periodo dell’anno sia giusto per prendersi cura del proprio corpo e della propria salute.

La prevenzione della cellulite, va fatta tutto l’anno, dalla tavola, alla palestra, alla doccia, oggi vedremo in che modo. Potremo combattere il fastidioso inestetismo e dire addio cellulite, con questa semplice routine da fare dopo ogni doccia.

L’automassaggio giusto

Come molti sanno, quando ci sottopone ad una dieta ipocalorica o comunque si sta perdendo peso, è sempre necessario mantenere il corpo e la pelle idratati ed elastici. Se spalmeremo di continuo dell’olio idratante sul corpo preverremo un problema correlato al dimagrimento repentino, ovvero le smagliature.

Se invece vogliamo prevenire e combattere la cellulite possiamo mettere l’anima in pace. Bende e fanghi non è dimostrato che funzionino: buona notizia, potremo risparmiare moltissimi soldi.

Altra buona notizia è che ci sono molti modi a costo zero per occuparsi della famigerata cellulite.

Dopo ogni doccia dovremo praticare un automassaggio, rigorosamente dal basso verso l’alto. Per effettuarlo consigliamo di utilizzare un olio alla rosa canina, che ha proprietà elasticizzanti. Seguendo le tecniche di linfodrenaggio dovremo effettuare un vigoroso massaggio in modo che l’olio penetri in profondità coi suoi principi attivi. Possiamo imparare un paio di tecniche e memorizzarle in modo da ripeterle.

Basterà fare 10 minuti di massaggio dopo la doccia e in poche settimane vedremo i risultati. Altra prova dell’efficacia di questa tecnica sarà il lieve dolore che proveremo alle gambe dopo ogni seduta di automassaggio.

Addio cellulite con questa semplice routine da fare dopo ogni doccia

Se sapremo integrare questa semplice pratica dopo ogni doccia e bagno faremo un favore alle nostre gambe e al nostro corpo, che sarà più bello e più sano.

E se teniamo ad avere gambe belle e sane, prive di vene varicose possiamo prevenirle utilizzando le calze a compressione graduata.