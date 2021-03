La pasta al salmone è un piatto che si trova spesso nei menù dei ristoranti. È pratica da preparare e richiede pochi ingredienti e pochi minuti di cottura. Ma ha un gusto che conquista tutti. Però quando si prova a prepararla in casa sembra esserci qualcosa che manca. Il sapore non è mai lo stesso. Ecco un piccolo segreto per preparare il piatto come al ristorante.

Come preparare un piatto di cremose e squisite farfalle al salmone come al ristorante

In realtà anche la preparazione è un fattore importante. Ma questo ingrediente segreto è quello che darà al piatto l’aspetto di quello degli chef professionisti.

Ingredienti per 2 persone:

Un trancio di salmone;

170 gr di farfalle;

200ml di panna da cucina;

uno spicchio d’aglio;

un po’ di passata di pomodoro;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto si pulisce il trancio di salmone. Si eliminano tutte le spine aiutandosi con una pinzetta se necessario. E si toglie la pelle. Attenzione alle squame che possono finire nel piatto perché rimangono sul tagliere. Meglio pulirlo bene. Ora si può tagliare a cubettini piccoli il salmone.

Dopodiché si prende una padella ampia, e si versa un giro d’olio d’oliva. Senza esagerare, il salmone è grasso e non ha bisogno di troppi grassi aggiuntivi. Si mette lo spicchio d’aglio pulito e un gambo di prezzemolo. Quando l’olio sarà caldo aggiungiamo i cubetti di salmone.

Ora l’ingrediente segreto

La passata di pomodoro. Si può usare anche un pizzico di concentrato in alternativa. Ma meglio se si ha la passata. Siccome serviranno 2 cucchiai non ci sarà bisogno di troppo tempo per cuocerla. Se abbiamo in frigo del sugo al pomodoro avanzato possiamo usare anche quello. Aggiungiamo i due cucchiai e lasciamo cuocere, girando spesso. Per evitare che si attacchi alla padella. Aggiustiamo di sale e pepe. Lasciamo cuocere qualche minuto e spegniamo il fornello. Poi aggiungiamo circa mezza confezione di panna e giriamo. Mi raccomando a fornello spento.

Prendiamo nel frattempo il prezzemolo e lo tritiamo finemente. E mettiamo un pentolino con l’acqua a bollire. Caliamo le farfalle e lasciamole cuocere. Andranno scolate al dente, con un colino o schiumarola senza togliere tutta l’acqua. In questo modo potremo usare l’acqua di cottura per amalgamare il condimento. Rimettiamo sul fornello la padella con il nostro salmone. Mettiamo la pasta appena scolata e il prezzemolo. Facciamo saltare il tutto, aggiungendo l’altra metà confezione della panna. Togliamo l’aglio e il gambo di prezzemolo. Finiamo con una spolverata di pepe e impiattiamo.

Ecco come preparare un piatto di cremose e squisite farfalle al salmone come al ristorante. Con questo piatto si farà un figurone. Se oltre al primo piatto si vuole preparare un secondo, ecco un’idea. Un bel polpo su una vellutata di patate e cavolfiore. Un piatto che ci farà sembrare degli chef professionisti.