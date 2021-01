Oggi parliamo di una pianta dalle mille proprietà nascoste che spesso vengono ignorate. Questa pianta è molto diffusa nei nostri boschi e dà il meglio di sé proprio nella stagione invernale.

Stiamo parlando della rosa canina che con le sue bacche rosse può venirci in aiuto per la cura della nostra salute e bellezza, per il trattamento di rughe e smagliature.

Seguendo questa semplice guida potremo realizzare un potente antirughe da fare in casa.

Come preparare l’oleolito

L’oleolito è una sostanza oleosa prodotta dall’infusione di una pianta in un olio. Questo è il modo più semplice con cui possiamo estrarre le proprietà dalle piante. L’olio ha la capacità di estrarre le sostanze dalla sostanza che gli immergiamo per un periodo di tempo.

Per realizzare l’oleolito di rosa canina dobbiamo innanzitutto raccoglierne i frutti. Le bacche si raccolgono in questo periodo, dopo le prime gelate. Con queste bacche possiamo anche realizzare una deliziosa marmellata.

Noi vogliamo sfruttare le proprietà organolettiche della rosa canina per produrre un potente antirughe naturale da fare in casa. Avremo bisogno di 100 grammi di bacche e 1 litro di olio di oliva o di mandorle.

Dobbiamo tagliare a metà le bacche, facendo attenzione ai peletti urticanti in esse contenuti. Inseriamo le bacche aperte dentro ad un barattolo di vetro e aggiungiamo l’olio. Il barattolo va esposto in un luogo battuto dal sole per 28-30 giorni.

Come realizzare un potente antirughe naturale da fare in casa

Trascorsi i 30 giorni l’olio avrà tirato fuori tutte le sostanze dalla bacca. Ora dobbiamo filtrare il nostro olio per eliminare i peletti urticanti e i residui delle bacche. Per farlo possiamo usando della carta filtro oppure un semplice colino.

L’olio che abbiamo prodotto è un composto ricchissimo di vitamina A, C ed E. Possiamo utilizzarlo come olio da massaggio per il corpo e per il viso. Le sue proprietà antiossidanti e cicatrizzanti possono aiutare nel trattamento delle rughe e delle smagliature.

Ecco come realizzare un potente antirughe naturale da fare in casa.