Spesso le attrici di Hollywood e le cantanti o le influencer “made in USA” rappresentano delle icone di stile che influenzano tutto l’Occidente. Questo però non vale solo nel versante della moda, ma spesso anche nella “body modification”.

Ad esempio la formosa Kim Kardashian ha contribuito nel far alzare la richiesta di operazioni per aumentare il proprio lato B. Un altro trend chirurgico però sta cominciando a spopolare soprattutto grazie alla modella israeliana Bella Hadid e alla sua collega Emily Ratajkowski.

Oggi scopriamo insieme qual è il ritocco più amato dalle star americane che dona un viso armonioso e definito.

Un volto più spigoloso

Si sa, la forma perfetta per il viso femminile è solo una: l’ovale. Le altre hanno sicuramente il loro fascino, ma questa risulta la più bilanciata e armonica. Ultimamente però si tende a voler togliere il grasso dalla parte centrale della faccia più scavata in modo da far risaltare certe caratteristiche.

Con questa rimozione nella parte superiore gli occhi e gli zigomi risulteranno più evidenti e valorizzati, in quella inferiore l’angolo mandibolare.

La rimozione delle bolle del Bichat

Tecnicamente per ottenere questo effetto è necessario estrarre le bolle del Bichat, ovvero un accumulo adiposo situato nell’area delle guance. Gli specialisti denominano questo tipo di chirurgia “bichectomia”. Effettuare questo intervento contribuisce a far risaltare l’area zigomatica. E anche a dare l’impressione generale che la persona che sia più snella. Tuttavia, sottoporsi a questa procedura non è totalmente privo di rischi. Infatti può ledere qualche nervo. Contribuendo, quindi, alla perdita della sensibilità in certe aree.

Oggi abbiamo parlato, dunque, di quale sia il ritocco più amato dalle star americane che dona un viso armonioso e definito. Se siamo interessati a queste tematiche, consigliamo di consultare questo interessantissimo articolo su uno stile amatissimo dalle beauty guru. Ovvero la frangia a tendina.