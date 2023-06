Vuoi tornare in forma senza correre o fare addominali? Ecco come fare per superare la prova costume

Vorresti dimagrire prima della prova costume anche senza andare in palestra? Scopri lo sport zero fatica che fa per te.

Ormai entrati nel vivo del mese di giugno, è tempo di cominciare a pensare seriamente a rimettersi in forma prima di indossare il costume. Attenzione, però, perché non devi assolutamente lanciarti in diete drastiche o vivere in palestra nella fretta di dimagrire. È ormai risaputo che le diete fai da te che comprendono il digiuno non sono mai la soluzione, ma dovresti sempre rivolgerti ad un nutrizionista. Allo stesso modo, non devi impostare da te una personale scheda di esercizi fitness, ma chiedere sempre un parere esperto.

Questo vale anche e soprattutto se soffri alla schiena o di altri disturbi. Detto questo, prima ancora di rivolgerti a nutrizionisti o fisioterapisti, ricordati che in realtà già una semplice camminata può fare la differenza. Ecco quindi la soluzione perfetta se vuoi tornare in forma senza correre o fare addominali.

La nuova frontiera del fitness

Che camminare sia un’attività che comporta un sacco di vantaggi è ormai dato certo ed è per questo che gli esperti stanno approfondendo il tema. Dai recenti studi, è emerso che camminare all’indietro apporterebbe un ventaglio di ulteriori benefici alla salute fisica e mentale.

In effetti, camminare all’indietro implica che il cervello e il corpo siano portati a lavorare di più al fine di coordinare i movimenti. Non resta dunque che scoprire quali sono i cinque vantaggi più importanti di questa attività che non costa nulla ed è adatta praticamente a tutti.

Vuoi tornare in forma senza correre o fare addominali? Comincia a camminare all’indietro

Considera innanzitutto che questo tipo di camminata ti rende più consapevole della tua posizione nello spazio e ti porta quindi a lavorare maggiormente sulla coordinazione. Senza contare che richiede uno sforzo fisico e mentale di più ampio raggio per mantenere l’equilibrio e migliorarlo passo dopo passo. Inoltre, proprio la maggiore attenzione verso il posizionamento nello spazio aiuta a migliorare la postura.

Questo tipo di movimento, infatti, sfrutta i muscoli del tratto lombare più intensamente per mantenere la stabilità ed è consigliato per contrastare la sedentarietà. Non solo: può aiutare a prevenire un’eventuale postura scorretta.

Questa attività diminuisce la pressione sugli arti inferiori e fa bruciare fino al 30% in più

Mentre si intensifica il lavoro sugli aspetti di coordinazione ed equilibrio, diminuisce la pressione sugli arti inferiori, in particolare ginocchia e anche. Ciò significa che camminare all’indietro è l’attività giusta per te se soffri di fragilità legate a queste articolazioni. Non dimentichiamoci poi che, come tutti gli sport, anche la camminata fatta in questo modo è volta a rinforzare la muscolatura e a tonificarla. Insomma, l’allenamento perfetto per rassodare gambe, glutei e addominali.

E se tutti questi benefici ancora non ti hanno pienamente convinta, tieni presente che camminare all’indietro fa bruciare fino al 30% in più di energia. Il massimo del risultato per il benessere fisico e mentale, con il minimo dello sforzo: allenati mattina o sera, bastano anche una ventina di minuti.