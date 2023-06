Addio capelli crespi che sembrano paglia: ecco i segreti per averli setosi e lucenti come indiane e giapponesi

I capelli crespi sono il tuo cruccio e invidi le lunghe chiome lisce e setose delle donne orientali? Puoi averli così anche tu! Ti spiego alcuni semplici trattamenti naturali che puoi ripetere a casa tua usando economici ingredienti che hai già a casa!

I capelli crespi sono una vera dannazione! Che li si abbia lisci o ricci, l’effetto paglia crespo e stopposo rovina qualsiasi piega. Il problema dei capelli crespi è piuttosto diffuso, ma non c’è da disperare perché ci sono dei semplici rimedi naturali che possiamo applicare a casa.

Le cause dei capelli crespi sono varie

Anzitutto, i capelli crespi possono essere un fattore ereditario. Tuttavia, anche stressare troppo i capelli con piastra e arricciacapelli a temperature troppo alte, così come anche sottoporli spesso a trattamenti aggressivi, come permanente e colorazioni, danneggia la struttura del capello indebolendola.

Lo stesso vale per l’uso esagerato di lacche, mousse o cere modellanti. Anche i fattori climatici influiscono, in particolare vento, sole e salsedine. Ricordiamo poi che anche idratazione e nutrimento scarsi provocano i capelli crespi.

Consigli di lavaggio e asciugatura dei capelli crespi

Per dire addio capelli crespi che sembrano paglia bisogna anzitutto saperli lavare ed asciugare nel modo più adeguato. Si deve usare acqua tiepida e per il risciacquo acqua fredda che aiuta a ricompattare le fibre, donando un effetto disciplinato.

Dopodiché, non bisogna strizzare troppo energicamente i capelli, ma limitarsi a tamponare l’acqua in eccesso con un asciugamano. Per asciugare i capelli usare il phon tenendolo a 10 o 15 cm di distanza e lontano dalle radici. Limitare al minimo indispensabile piastre e ferri.

Addio capelli crespi che sembrano paglia: 7 rimedi naturali

Per disciplinare una chioma increspata ci sono tanti ingredienti naturali con cui fare maschere nutrienti. Vediamo le più efficaci. La maschera con 2 cucchiai di miele e 3 cucchiaini di olio EVO idrata, nutre e rivitalizza. Va massaggiata insistendo sulle lunghezze e tenuta in posa per 10 minuti abbondanti. Per un effetto lisciante e nutriente provate a rompere un uovo in una ciotola e unire un vasetto di yogurt bianco e un cucchiaino di miele. Lavorare il composto fino a ottenere una crema da applicare sulla chioma prima dello shampoo per 20 minuti circa.

Ricco di vitamine A ed E, l’olio di cocco nutre, protegge e funziona anche come antiossidante naturale. Lo si può utilizzare come semplice balsamo. Per un’azione più mirata, puoi anche preparare una maschera da lasciare in posa mezz’ora unendo olio di cocco, burro di karité e gel di aloe.

Ancora altri consigli con ingredienti che trovi in dispensa e frigorifero

Se hai della maionese scaduta, poi, versane un dito in un bicchiere, aggiungi poi alcune gocce di olio d’oliva e poi due dita di balsamo. Mescola bene e applica sui capelli. Lascia in posa 20 minuti circa e poi risciacqua. Ecco, infine, un ultimo rimedio per contrastare i capelli crespi sfruttando alcuni ingredienti che trovi in dispensa e frigorifero. Sbatti un uovo e aggiungi un poco di acqua tiepida. Quindi applicalo sui capelli e massaggia con delicatezza. Fai riposare 5/10 minuti e poi risciacqua con acqua tiepida.

Tutti questi trattamenti andrebbero ripetuti almeno una volta alla settimana. In generale, per l’ultimo risciacquo, si consiglia di aggiungere nell’acqua 2 o 3 cucchiai di aceto di sidro di mele. Oltre ad essere un buon disciplinante per capelli, aiuta anche a ristabilirne il tasso di acidità.