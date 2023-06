Magre e in super forma anche dopo 50 anni? Ecco cosa mangiano Cindy Crawford ed Elizabeth Hurley

Abbiamo superato i 50 anni e vogliamo una pancia piatta e un fisico tonico? Uno dei segreti è puntare su un regime alimentare equilibrato. E se non sappiamo quali cibi scegliere, possiamo prendere spunto dalle diete di Cindy Crawford ed Elizabeth Hurley. Vediamo cosa e come mangiano queste due icone di bellezza senza tempo.

Inizia ufficialmente oggi l’estate 2023. Alcuni di noi si sono già goduti il primo bagno, ma i più sono agli ultimi preparativi in vista della prova costume. Per questo motivo in questi giorni stanno spopolando le notizie sui segreti per dimagrire in fretta di splendide 50enni come Jennifer Aniston. Oppure i trucchetti per scegliere gli outfit giusti per nascondere la pancia in spiaggia. Ma c’è anche un altro campo su cui lavorare per avere un fisico a prova di bomba: quello dell’alimentazione. Sogniamo di essere magre e in super forma anche dopo i 50 anni? Stiamo per scoprire la dieta di due donne meravigliose come Cindy Crawford ed Elizabeth Hurley.

La dieta di Cindy Crawford

Prima di approfondire è obbligatoria una premessa. Se vogliamo prendere spunto dai regimi alimentari delle stelle del cinema facciamoci sempre seguire da un nutrizionista esperto. Il fai da te in questo campo potrebbe essere decisamente pericoloso. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo la routine alimentare di Cindy Crawford, splendida classe 1966 con un corpo da urlo.

Il suo segreto? Una dieta equilibrata che prevede un frullato proteico alla mattina, un’insalata di pollo a pranzo e sushi o carne bianca con verdure a cena. Il tutto alternato con spuntini a base di frutta, fresca o secca, e yogurt magro. Completamente aboliti, invece, cibi processati e poco spazio per quelli confezionati.

Cosa mangia Elizabeth Hurley per dimostrare 20 anni in meno

Che dire invece di Elizabeth Hurley, le cui recenti foto in bikini hanno lasciato tutti di stucco? A 58 anni Elizabeth Hurley ha il fisico di una trentenne. I segreti nella sua dieta? La modella e attrice ha eliminato il cibo da asporto e quello spazzatura e si concede alcolici soltanto una volta al mese.

Cibi che ha sostituito con verdure e ortaggi che arrivano direttamente dal suo orto. A questi aggiunge una colazione a base di yogurt greco, frutta e miele e un pranzo con le verdure come ingrediente principale. A cena? Arriva la carne grigliata, ancora una volta accompagnata dalle verdure.

Magre e in super forma anche dopo i 50 anni? Cosa mettere nella dieta estiva

Abbiamo appena scoperto i segreti alimentari di due delle cinquantenni più belle del Mondo. Ma cosa mangiare a giugno per dimagrire ed essere al top per il mare? La nostra dieta del mese di giugno deve trovare equilibrio tra alimenti depuranti, proteici e ricchi di acqua per affrontare senza problemi i primi caldi.

Per quanto riguarda la colazione, fondamentale, possiamo puntare su cereali e frutta. Potrebbero aiutare il metabolismo e darci la giusta quantità di liquidi e vitamine per la giornata. A pranzo, invece, optiamo per cibi leggeri e su verdure a foglia verde, ottime per integrare il magnesio. A cena, infine, alcuni esperti consigliano di diminuire la quantità di carboidrati e aumentare quella di proteine e legumi. Fibre e proteine che potrebbero rivelarsi utili per l’intestino e per fare scorta di energie.