Con l’estate ormai inoltrata e le vacanze ormai alle porte, molti di noi si stanno preparando in modo attento e costante. In particolar modo, sono diverse le persone che quest’anno hanno deciso di fare una prova costume da 10 e lode.

In molti, infatti, si stanno rimettendo in forma per andare in spiaggia. Per sentirsi a proprio agio, alcuni vorrebbero rassodare alcune zone del proprio corpo. Ma non tutti hanno la possibilità di andare in palestra. In questo caso, non c’è alcun bisogno di disperare. Infatti, ci sono tantissimi esercizi che si possono fare da casa e che ci aiuteranno comunque a raggiungere i risultati sperati.

Ci sono diversi esercizi che potremmo fare direttamente dal nostro salotto

Come già sottolineato, quindi, per allenarsi non c’è per forza bisogno di andare in palestra. Infatti, si possono comodamente fare degli esercizi anche da casa in totale tranquillità. Ce ne sono alcuni che potrebbero aiutarci a rassodare i glutei. Se vogliamo concentrarci sulle braccia, poi, allora ci sono diverse attività che potremmo mettere in atto. E, soprattutto, si tratta fortunatamente di esercizi piuttosto semplici, che riusciremo a realizzare subito.

Ecco gli esercizi che potrebbero aiutarci a rassodare le braccia e a renderle più snelle e toniche

Tra gli esercizi consigliati troviamo immediatamente il conosciutissimo “Dips”. Questo esercizio prevede l’utilizzo di una sedia o di una base solida e non troppo alta. Dunque, per prima cosa, afferriamo il bordo della superficie sedendoci sulla punta di quest’ultima. Ora, distendiamo piano le braccia e pieghiamo le gambe, creando conseguentemente un angolo di 90°. Adesso iniziamo.

Pieghiamo le braccia flettendole e portiamo i glutei verso il basso fino a toccare il pavimento. Risaliamo e continuiamo con lo stesso movimento realizzando 3 serie da 10 flessioni ciascuna.

Addio braccia flosce con questi 3 esercizi facilissimi da fare a casa

Passiamo ora al secondo esercizio. Mettiamoci in posizione supina e solleviamo le braccia verso l’alto. Facciamo la stessa cosa con le gambe. In questo modo, rassoderemo anche il resto del corpo. Ora, allunghiamo le braccia e le gambe insieme, con dei movimenti decisi e forti. Anche in questo caso, facciamo 3 serie da 10 ripetizioni.

Infine, concentriamoci sull’ultimo esercizio. Mettiamoci di fronte allo specchio, in piedi. Portiamo le braccia all’infuori in orizzontale, all’altezza delle spalle. Facciamo un movimento continuo esterno-interno che faccia muovere le braccia, mantenendole sempre ben dritte e all’altezza delle spalle. Ripetiamo per 4 serie da 12.

Dunque, possiamo davvero dire addio braccia flosce con questi 3 esercizi facilissimi che possiamo fare direttamente dal nostro salotto. Ovviamente, prima di provare qualsiasi tipo di esercizio, confrontiamoci con un esperto per capire se il nostro corpo potrà davvero giovarne.

