In alcuni casi le meches ci sono rimaste nel cuore. Forse hanno fatto parte dei nostri primi tentativi, in passato, di cambiare il nostro colore di capelli. E questo senza fare la tinta. Perché la particolarità delle meches è proprio quella di non toccare la radice dei capelli. E quindi di non bruciarci la testa, come invece potrebbe succedere con una tinta bionda con un’alta percentuale di ossigeno e ammoniaca.

Certo, però, se ci piacciono le meches dobbiamo anche seguire la moda. Nel 2022, infatti, non vanno più le ciocche spesse, che invece erano più caratteristiche agli inizi degli anni 2000. Cerchiamo di capire, innanzitutto, dove vira la moda capelli per quanto riguarda il biondo del 2022.

Il biondo nel 2022

Il 2022 è un anno che sicuramente ha visto un cambio di rotta per quello che riguarda il tono di colore dei capelli biondi. Il biondo oggi va incontro a nuove tonalità, piene o sfumate, caratterizzate da un effetto il più possibile naturale. E con il minimo contrasto sulla radice. Dopo anni di capelli trattati con la tecnica dello shatush, con riflessi biondi su basi scure, il look ora è più naturale. I capelli sono in ordine, con un taglio medio e composto. E sono sfumati per gestire al meglio l’eventuale problema della ricrescita. Tutto ciò non esclude la creatività, ma il nostro aspetto deve essere perentoriamente ordinato e chic.

Meches bionde di moda nell’estate 2022 per un taglio medio e sfumato

Taglio medio dunque per le bionde nel 2022. E se si amano le meches, l’effetto che queste devono conferire alla chioma è quello sfumato. I colpi di sole devono quindi offrire un effetto il più possibile naturale. E questo si ottiene quando sono sottili. Addio quindi alle ciocche bionde spesse, che risaltano subito all’occhio e creano un netto contrasto con il resto dei capelli. Le ciocche ora sono sottili e impercettibili, realizzate da una mano professionale che stende la tintura con il pennello. O con il vecchio metodo della cuffia.

Sono queste le meches bionde di moda nell’estate 2022. E che regalano riflessi assolutamente naturali e dall’effetto realistico. Le meches ora incominciano dalla radice e accompagnano il colore naturale dei capelli della base. Lo stacco è quasi impercettibile. E meno si nota, più si è alla moda.

Lettura consigliata

Basta tinta sbagliata ecco il colore dei capelli ideale per chi ha occhi marroni e pelle olivastra