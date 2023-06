Addio borse e occhiaie: scopri i segreti di Victoria Brito e Arizona Muse per eliminarle in modo naturale

Ti sei mai chiesto come mai i personaggi famosi non hanno mai borse e occhiaie? Sicuramente stai pensando alla enorme schiera di truccatori pronti ad intervenire per nascondere ogni minima imperfezione. In realtà, molte celebrities preferiscono agire d’anticipo e ricorrere a dei semplici rimedi naturali per sembrare più giovani. Vuoi scoprire quanto può essere semplice sbarazzarsi di borse e occhiaie? Allora continua a leggere!

È inutile negarlo: per i Vip apparire sempre impeccabili è davvero molto semplice. Tuttavia, anche loro devono combattere ogni giorno con problemi comuni. Oggi vogliamo concentrarci su borse e occhiaie, due inestetismi che possono fare apparire il tuo viso stanco, spento e persino più vecchio. Se per coprirle puoi usare il trucco, hai mai pensato come risolvere il problema alla radice? Per fortuna, anche in questo caso la natura corre in nostro aiuto fornendoci diverse soluzioni. Oggi ci concentreremo sui rimedi naturali usati da alcune star di fama internazionale: vuoi conoscerli anche tu?

Addio borse e occhiaie: bastano 3 comuni ingredienti che hai già in cucina per toglierle facilmente

Arizona Muse è una stupenda modella statunitense che non ha mai fatto mistero della sua lotta contro le occhiaie. Prima di ricorrere a costosi trattamenti e make up specifico, la top model ha dichiarato di bere uno shottino ai mirtilli. In effetti, i mirtilli favoriscono la circolazione sanguigna anche a livello locale, aiutando a prevenire le occhiaie. Per questo motivo, mangiare mirtilli e berne succhi o estratti è un efficace rimedio contro borse e occhiaie: provare per credere!

Addio borse e occhiaie: la modella Victoria Brito, per eliminarle ricorre ad un antico rimedio preso in prestito dalla mamma. Per tenerle a bada, la top model tiene in posa sotto gli occhi due fettine di patate. Dopo 15 minuti, la patata assume una colorazione più scura, mentre borse e occhiaie si attenuano donando allo sguardo un aspetto più giovane e fresco. Per far sì che il rimedio sia ancora più efficace, tieni le patate in frigorifero per mezz’ora prima di tagliarle ed applicarle sotto gli occhi.

Quali sono le cause di questi inestetismi? Non pensare soltanto alla mancanza di sonno

Abbiamo visto come alcune celebrities tengono a bada borse e occhiaie scure e marcate, ma una domanda sorge spontanea: perché compaiono? Anche se tutti le collegano alla mancanza di sonno, a scatenarle può essere lo stress, ma anche una semplice predisposizione naturale. Ne sono causa anche una scarsa idratazione dei tessuti del viso e l’eccessiva esposizione ai raggi UV.

Inoltre, uno stile di vita poco sano, l’abuso di alcol e sigarette e un’alimentazione poco equilibrata possono incidere parecchio. Questi sono indizi che ci suggeriscono uno stile di vita sano e l’introduzione nella dieta dei giusti cibi per risolvere il problema definitivamente.