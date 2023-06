Copre le occhiaie e illumina il viso: ecco il nuovo correttore virale sui social perfetto per tutte

Per avere un viso più fresco e riposato, prova il correttore di moda tra le influencer che costa poco ma nasconde tutte le imperfezioni.

Anche se hai l’occasione di agguantare la prima abbronzatura dell’anno con il ponte del 2 giugno, meglio comunque attrezzarsi per il dopo.

L’obiettivo è quello di sfoggiare una pelle liscia e dorata nel corso di tutta l’estate, o almeno di apparire sempre perfette.

Per fare questo, sono necessarie fondamentalmente due cose: una beauty routine completa e il nuovo correttore che spopola sui social.

Copre le occhiaie e illumina il viso oltre ad essere praticamente adatto sia a tutti i tipi di pelle che alle varie tonalità di carnagione.

Viste le premesse, si potrebbe pensare che il prodotto in questione sia particolarmente costoso, ma non è affatto così.

Tra i più quotati, l’Instant Age di Maybelline New York ha un prezzo inferiore ai 10 euro.

È consigliato nella nuance 05 brighter, capace di nascondere anche le imperfezioni più sottili del contorno occhi.

In alternativa, è molto utilizzato anche il correttore stick Match Stix di Fenty Beauty, disponibile ad esempio sul sito di Sephora.

Un colore che piace a tutte

In ogni caso, non si tratta del classico correttore dai toni nude o dalla nuance aranciata che di solito usi per coprire le occhiaie.

La nuova tonalità che sta spopolando sui social e adatta a tutti i tipi di incarnato è il rosa salmone.

La sua formulazione cremosa è indicata per le pelli più secche mentre quella liquida è l’ideale per la pelle normale, mista e grassa.

Indipendentemente dalla texture, comunque, attenzione a non esagerare con la quantità di prodotto per non incorrere in fastidiose sbavature.

Copre le occhiaie e illumina il viso: ecco come usare il nuovo correttore preferito dalle influencer

Il prodotto del momento può essere applicato tanto su borse e occhiaie quanto sui punti più salienti del viso in modo da levigarli.

Sistema una piccola quantità di correttore su zigomi, dorso del naso e arco di Cupido per uniformare l’incarnato e avere un viso più scolpito.

In fase di applicazione, puoi usare sia un pennello che una spugnetta inumidita ma per sfumarlo va benissimo anche procedere direttamente con le dita.

Inoltre, ricorda di utilizzarlo dopo aver steso il fondotinta e di finalizzare il make-up con una cipria traslucida o un setting spray.

In ogni caso, è molto difficile che il correttore rosa, da solo, possa riuscire a garantirti un trucco completo e naturale.

Se hai poco tempo e vuoi realizzare al volo una base viso, devi optare per un concealer illuminante.

Disegna sotto gli occhi due piccoli triangoli con il vertice rivolto verso il basso per coprire le occhiaie.

Applica poi una punta di prodotto sulla palpebra e sull’angolo esterno dell’occhio per cancellare la stanchezza o eventuali capillari troppo visibili.

Procedi disegnando un altro triangolo con vertice verso il basso sulla fronte, per farla sembrare più piana e levigata.

Sistema poi del correttore lungo la linea verticale del naso per farlo apparire più sottile e sul mento per far sembrare le labbra più carnose.