Vacanze da Vip, ecco la meravigliosa cittadina del Salento che ha stregato anche Paolo Maldini

Sarà un’estate senza lavoro per Paolo Maldini. Ieri, infatti, è stato licenziato dal Milan senza possibilità di replica. In pochi minuti si è consumato un divorzio traumatico tra la proprietà americana di Red Bird e la leggenda rossonera, artefice del ritorno del Club ai massimi livelli. Per digerire la grande delusione, probabile che Maldini scelga Ibiza o Miami, sedi storiche delle sue vacanze, o che faccia nuovamente un salto nell’amato Salento, come avvenuto qualche anno fa.

Ribaltone improvviso in casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara lasciano la società. Gerry Cardinale, proprietario del fondo Red Bird che ha acquistato la proprietà del Club poco più di un anno fa, ha deciso di licenziare sia il direttore tecnico che quello sportivo. Nonostante un campionato chiuso in zona Champions e un grande percorso europeo, ben oltre le più rosee aspettative, fatale per i due dirigenti la campagna acquisti 2022/2023, che non ha dato frutti in questa stagione.

Ora, per il Milan, inizierà una nuova era, mentre il duo che ha costruito la squadra capace di vincere il campionato solamente una stagione fa, dopo un digiuno lungo 11 anni, smaltirà la propria delusione in vacanza. Chiaramente, per Maldini è un epilogo molto amaro, visto l’immenso amore per il Club che ha rappresentato nel Mondo per moltissimi anni. Miami e Ibiza le probabili mete per allontanarsi da tutto e staccare la spina per un po’. E se invece tornasse in Salento?

Vacanze da Vip, ecco la meravigliosa cittadina dove magari potrebbe andare Paolo Maldini a smaltire la delusione per il licenziamento dal Milan

Nel 2019, esattamente un anno dopo il suo ritorno al Milan come direttore tecnico, si concesse una vacanza in Puglia, in particolare in provincia di Brindisi. Qui sorge Fasano, uno dei paesi più caratteristici del Salento. Non ha la fama di Ostuni o Gallipoli, ma è uno dei tanti tesori di questa terra, tra le più belle del nostro Paese.

Soggiornò nel resort di lusso di Borgo Egnazia, lo stesso scelto, magari su suo consiglio… Chissà, da David Beckham l’anno successivo. Fu immortalato per le vie di Fasano e non si sottrasse all’amore della gente, prestandosi per selfie e autografi.

Cosa vedere a Fasano e dove fare il bagno

Fondata nel Medioevo, Fasano oggi raggiunge quasi i 40mila abitanti, disseminati lungo una superficie di più di 130 km quadrati, distribuiti lungo 20 chilometri di coste, ma non solo. Infatti, i suoi confini arrivano fino alla Valle d’Itria. Un territorio variegato che fa parte della provincia di Brindisi, anche se dista 50 chilometri da Bari.

Savelletri e Torre Canne sono le due frazioni principali dove poter godere di un mare cristallino e di spiagge sabbiose. Nella prima si possono trovare splendide calette circondate da vegetazione tipicamente mediterranea. La seconda, invece, è più turistica e presenta un lungo arenile dove poter trovare tratti di spiaggia libera alternati a quelli gestiti dagli stabilimenti balneari.

Il centro del paese e gli antichi resti romani

Il centro di Fasano è contraddistinto dal bianco delle tante case e dei palazzi nobiliari. E anche dal barocco delle numerose chiese, tra cui spicca quella di San Giovanni Battista, con una facciata tardo rinascimentale, con uno splendido rosone. La torre dell’orologio e Palazzo Balì, invece, sono gli edifici più importanti di Piazza Ciaia, il cuore del centro storico.

Per gli appassionati di storia e siti archeologici, non può mancare una visita a Egnazia. Qui si possono ammirare gli antichi resti romani della città, ma non solo. Ci sono reperti che risalgono all’età del Bronzo! Gli scavi sono in corso ancora oggi e c’è da credere che riserveranno molte novità nei prossimi anni, vista la vastità dell’area in oggetto. Fasano, dunque, per delle vacanze da Vip, ecco la meravigliosa cittadina della Puglia, al confine tra la zona metropolitana di Bari e il Salento, dove poter trascorrere una bella vacanza questa estate.