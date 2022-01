Nonostante Natale e Capodanno siano passati ci ritroviamo ancora in un periodo di festività. In questi giorni la casa, essendo più viva, è però anche più difficile da gestire. Questo soprattutto vale per gli ambienti più vissuti che vanno costantemente puliti. Ad esempio sgrassare la cappa della cucina e i filtri intasati da ore di fritture e olio in eccesso è semplice con questo rimedio naturale. Lo stesso vale per le stoviglie. Per fortuna però abbiamo spiegato come dire basta contenitori unti e sporchi, grazie a un trucco superveloce ed economico per rimuovere le macchie di sugo e olio.

Un altro cruccio è rappresentato dai ripiani che tendono facilmente ad impolverarsi. Però grazie a un trucchetto diremo addio alla polvere sulle superfici con questi tre ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in casa. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo evitare di pulire ogni due per tre.

Addio alla polvere sulle superfici con questi tre ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in casa

Basta munirsi dei seguenti ingredienti, essenziali per la preparazione: olio di oliva, aceto di vino bianco, detersivo per piatti. Per conferire alla mistura un buon odore invece basterà aggiungere delle gocce del nostro olio essenziale preferito. In una ciotola mischiare un cucchiaino di olio, 1 cucchiaio di aceto, e due gocce di sapone. Mescolare energicamente e diluire con circa 100 ml di acqua del rubinetto. Aggiungere poi 10 gocce della nostra profumazione preferita. Noi consigliamo di usare degli oli essenziali agrumati, come ad esempio quello al limone, che conferiscono subito una sensazione di pulizia. Una volta creata questa miscela è necessario inserirla all’interno di uno spruzzino pulito e disinfettato. Diffonderla poi nei posti impolverati e rimuovere con l’aiuto di un panno in microfibra.

Altre alternative per evitare la formazione della polvere

Se qualcosa ci mancasse in dispensa, ci sono però degli altri elementi che possono essere utilizzati per lo stesso scopo. Uno di questi è sicuramente il bicarbonato di sodio. Questo, infatti, oltre ad essere molto versatile nelle pulizie di casa, può veramente rappresentare un valido aiuto contro la formazione della polvere. È infatti necessario mescolarne due cucchiai belli pieni all’interno di un po’ d’acqua. Questo rimedio risulta particolarmente adatto quando si intende detergere il metallo. Se no si può anche rimpiazzare con la stessa dose con del sapone liquido, specialmente quello di Marsiglia. Infine. anche l’aceto e il limone con la loro naturale azione sgrassante e acida aiutano a rimuovere le particelle di polvere. Per utilizzare questi ultimi è però fondamentale unirli alla stessa quantità di olio sopraindicata.

