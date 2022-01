Durante le feste sono tante le persone che si sono lasciate andare ad abbuffate non proprio salutari. Le occasioni sono state tante e anche la predisposizione d’animo ha fatto la sua parte. In molti, però, ora si ritrovano con qualche chilo in più o anche solo gonfi, appesantiti e spossati. È tempo di porre rimedio grazie ad un’alimentazione più sana ed equilibrata associata sempre ad un po’ di movimento.

Le regole sono sempre le stesse: bere tanto, limitare gli zuccheri e consumare più cereali, legumi, frutta e verdura.

Nella dieta di tutti i giorni è questo l’alimento essenziale ed efficace a mantenere il corpo in salute ed in perfetta forma

Nessun alimento fa ingrassare a priori, se introdotto nell’alimentazione in modo sano ed equilibrato. Ci sono, però, degli alimenti più salutari di altri, ad esempio il riso integrale. Spesso si preferisce la pasta, ma in realtà il riso ha meno calorie, è più digeribile ed ha un profilo proteico migliore. Quello bianco è senza dubbio il più usato, ma il processo di raffinazione lo impoverisce dal punto di vista nutrizionale.

Il riso integrale, così come pure quelli pigmentati (rosso e nero), è ricco di fibre solubili ed insolubili capaci di regolare il colesterolo, di migliorare il transito intestinale e di combattere l’aterosclerosi e il diabete.

Presenta un buon quantitativo di vitamine, minerali e acidi grassi che sostengono la salute di ossa e denti, la funzionalità dei muscoli e quella del sistema cardiovascolare. Inoltre migliorano il funzionamento del metabolismo e del sistema immunitario.

Gli scienziati lo ritengono un vero e proprio alimento funzionale, ricco anche di polifenoli. Questi composti attivi agiscono sull’organismo come potenti antinfiammatori.

Nella dieta di tutti i giorni, quindi, è questo l’alimento essenziale ed efficace a mantenere il corpo in salute ed in perfetta forma.

Conservazione e cottura

Nel germe del riso integrale si concentra una quantità maggiore di lipidi rispetto a quella del riso bianco. Per questo motivo è più facile che si irrancidisca e va conservato sottovuoto e consumato in tempi più rapidi.

Per sfruttare al meglio le sostanze nutritive di questo fantastico cereale, è importante mettere i suoi chicchi in ammollo per mezz’ora. Successivamente bisogna prendere una pentola con il fondo spesso, mettere una tazza di riso e due tazze di acqua fredda e aspettare che inizi a bollire. Si aggiunge, poi, un po’ di sale e si fa cuocere per 45/50 minuti fino a quando l’acqua si sarà consumata. Non bisogna scolarlo perché le sostanze nutritive contenute andrebbero via con l’acqua. A questo punto il riso è pronto per essere consumato e se si accompagna a della verdura, i suoi effetti benefici verranno amplificati.

Approfondimento

Per accelerare il recupero dopo le abbuffate delle feste sono questi i consigli più efficaci da seguire