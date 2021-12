Cucinare per le feste e invitare a casa ospiti, parenti e amici è sempre un piacere. Quando finisce però il momento conviviale, rimangono solo cumuli di padelle e stoviglie da lavare. Se si ha la lavastoviglie ovviamente questo problema non si pone. Alcuni però hanno ancora delle resistenze ad installare questo utilissimo elettrodomestico, pensando che faccia levitare le utenze. Però non è così. Infatti utilizzare la lavastoviglie è più ecologico e più economico del lavaggio a mano, ecco perché. Però se dobbiamo rassegnarci a fare da noi, ci sono molti modi per poter semplificare il lavoro. Oggi ne spieghiamo uno. Possiamo infatti dire basta contenitori unti e sporchi, ecco un trucco superveloce ed economico per rimuovere le macchie di sugo e olio. Vediamo insieme come possiamo fare per tirare un sospiro di sollievo in questo genere di situazioni.

L’annoso problema della plastica o di altri materiali macchiati

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La scena tipo è sempre la stessa. I contenitori che contengono le salse quando sono vuoti presentano sempre degli aloni giallastri molto difficili da mandare via. Non basta infatti munirsi di olio di gomito e di pazienza. La spugnetta infatti sembra quasi inefficace e molti di noi si rassegnano a farsi andare bene il contenitore in questo modo, o peggio, lo buttano direttamente via. Esiste però un metodo che potrebbe risolvere questo problema alla radice. Scopriamolo insieme.

Basta contenitori unti e sporchi, ecco un trucco superveloce ed economico per rimuovere le macchie di sugo e olio

Invece di incaponirsi basta riempire il contenitore fino all’orlo con acqua calda proveniente dal rubinetto. Una volta fatto, aggiungere poi una abbondante dose di sapone liquido per i piatti. In questo caso la scelta è a nostra discrezione. A questo punto entra in gioco l’ingrediente segreto: lo Scottex. Uno o due strappi di questa carta potrebbero fare la differenza. Piegarli adeguatamente per riuscire ad inserirli nel contenitore e immergerli dentro. Chiudere dunque ermeticamente il contenitore e scuoterlo con energia per far sì che si deterga da solo. Lasciare da parte per almeno mezz’ora. Trascorso questo lasso di tempo, il foglio di carta assorbente dovrebbe aver catturato tutto il materiale oleoso allontanandolo dalla superficie del contenitore. Se vogliamo scoprire altri usi alternativa della carta da cucina consigliamo di leggere questo articolo: “Per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina”.

Approfondimento

Disinfettare le spugne da cucina in 2 minuti è facilissimo grazie a questo strumento comune