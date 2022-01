Il 2022 è ormai iniziato e dobbiamo cercare di affrontarlo nel migliore dei modi. Per farlo, è bene cercare di capire che cosa ci aspetta. Possiamo cominciare rivolgendoci all’oroscopo, per capire perlomeno come andrà il mese di gennaio.

Scopriamo, quindi, che cosa proporrà il mese appena iniziato ad un segno che sarà finalmente molto fortunato, dopo che gli astri sono stati piuttosto severi con lui. Infatti, ci sono grandi notizie per questo segno zodiacale che avrà di nuovo serenità dopo aver avuto due pianeti contro, scopriamo di chi si tratta.

Il Cancro

Chi è nato sotto il segno del Cancro può rallegrarsi, perché gennaio sarà davvero un ottimo mese. Negli ultimi tempi, il Cancro ha avuto contro Urano e Venere, che finalmente a metà gennaio decideranno di lasciagli un po’ di respiro.

Urano, infatti, negli scorsi mesi ha messo alla prova il Cancro, obbligandolo a cambiare qualcosa della sua vita e mettendolo di fronte ai suoi problemi irrisolti. Venere, invece, gli impediva di avere una vita romantica soddisfacente, ma anzi generava soltanto problemi e appuntamenti andati male.

Adesso, invece, questi pianeti torneranno di nuovo a sorridere al Cancro, che grazie ad Urano si troverà di nuovo felice e a suo agio in tanti aspetti della vita. Inoltre, Venere riaccenderà una scintilla romantica che lo porterà con ogni probabilità a incontrare una persona importante oppure a fare pace con il partner dopo alcuni mesi difficili.

Grazie a questa rinnovata serenità, il Cancro deciderà di lanciarsi in qualche nuovo progetto. In particolare, è probabile che vorrà fare del bene alla sua comunità. Quindi, potrebbe lanciarsi nella politica locale oppure si impegnerà nel sociale. In ogni caso, le sue azioni risuoneranno per tutta la zona e godrà quindi dell’affetto e dell’approvazione di tutti.

Inoltre, il suo benessere si riverserà anche nella vita professionale, dove lavorerà con più calma e meno ansie. Questo gli permetterà di avere più soddisfazione dal suo lavoro ed allo stesso tempo si farà notare dai suoi superiori. Per questa ragione il Cancro potrà aspettarsi anche delle ottime notizie sotto il profilo economico, più avanti nel corso dell’anno.

Insomma, il 2022 parte davvero con il botto per il Cancro. Verranno infatti poste le basi per un anno di grandi successi e soddisfazioni personali e professionali.

Approfondimento

