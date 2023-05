Addio alla palestra con questi semplicissimi esercizi a casa che fa Belen per un fisico asciutto e tonico

Belen Rodriguez è una vera e propria icona di bellezza e sensualità. E sul suo profilo Instagram, dà alcuni consigli per mantenersi tonici e in forma.

Mantenere una figura snella e tonica richiede costanza, impegno e un regime di allenamento adeguato. Anche le celebrità non sono esenti da questo, e Belen Rodriguez, nota personalità televisiva e modella, non fa eccezione. Con una serie di esercizi mirati che può essere svolta comodamente a casa, Belen è riuscita a mantenere la sua silhouette invidiabile. Scopriamo quali sono gli allenamenti che ha incluso nella sua routine.

Gli esercizi che Belen fa in casa per mantenere un fisico sempre tonico e asciutto

Belen Rodriguez durante il Covid aveva iniziato a condividere sui suoi profili social alcuni esercizi da fare in casa. E la parola che usava era solo una: costanza. Gli esercizi che la showgirl spiega e fa vedere nei propri video sono semplicissimi da mettere in pratica. E, senza alcuna ombra di dubbio, potranno aiutarti in vista della stagione estiva in arrivo. Vediamo quindi quali sono e come metterli in pratica.

Si inizia con qualche secondo di cardio per poi andare a tonificare

Nei video postati, Belen dimostra come inizia il suo allenamento con un riscaldamento di 30 secondi. Basterà saltare sul posto alzando le ginocchia. Successivamente, per altri 30 secondi, bisognerà mettersi nella posizione del cane, stendendo una gamba alla volta. Infine Belen consiglia di mantenere una posizione in crunch per lo stesso tempo. Il tutto da ripetere per 3 volte.

Possiamo dire addio alla palestra con i consigli di Belen Rodriguez su come allenarsi in casa

Dopo la prima sessione di riscaldamento, si passa alla tonificazione. Belen consiglia di eseguire 20 stacchi con dei piccoli pesi per aumentare lo sforzo. Poi, per 15 volte, eseguire dei ponti glutei. Conclusi questi ultimi, restando su con i glutei, esegui 10 aperture delle gambe, portando le ginocchia lontane e poi vicine. Infine, concludi con 20 aperture laterali, prima di una gamba e poi dell’altra. Se vuoi aumentare la difficoltà, usa un elastico come fa Belen, così da poter tonificare glutei e cosce ancora di più. Dunque, da oggi possiamo dire addio alla palestra. E potremmo provare a seguire i consigli e la routine della showgirl argentina. Ovviamente, è giusto ricordare che per avere un fisico tonico non basterà l’allenamento. Anche l’alimentazione, infatti, è decisamente importante. E, in questo caso, la cosa migliore da fare è sempre rivolgersi a uno specialista.