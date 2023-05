Se il tempo è denaro ecco 3 segreti per risparmiare un sacco di tempo nella nostra vita

Probabilmente rientriamo tra le persone che pensano di non avere mai tempo per fare ciò che vogliono nel corso della giornata. Tendenzialmente però questa impressione è falsa: vediamo come migliorare.

Per quanto la nostra giornata sia piena di attività, probabilmente non rientriamo tra gli esseri umani più impegnati sulla faccia della Terra. Pensiamo a quante attività debbano concludere i grandi rappresentanti di Stati, aziende o organizzazioni. Per non parlare di tutti i professionisti che sono oberati di lavoro. Oppure, più semplicemente, ai tanti genitori che vogliono portare avanti sia la propria attività che passare del tempo con i propri figli. Insomma, la mancanza del tempo è universale, così ci sono alcuni esperti che hanno sintetizzato i segreti più diffusi o ricorrenti delle persone che riescono a far fronte ad una marea di impegni ed obiettivi. Infatti, se il tempo è denaro ecco 3 segreti per risparmiarne in quantità secondo l’esperto di produttività Kevin Cruse.

Sono davvero utili le liste di cose da fare?

Per cominciare, la famosa lista delle cose da fare che molti di noi continuano a riempire non rappresenta una soluzione vincente. Infatti. a riempirla troppo, è molto difficile da portare a termine. L’effetto potrebbe stressarci terribilmente. Il consiglio, di conseguenza, è quello di non sovraccaricare il programma della giornata, ma ragionare sugli obiettivi direttamente sul calendario. Potremo a questo punto segnare i singoli traguardi all’interno della singola giornata (anche se normalmente il nostro cervello li conosce già). La morale in questo caso sembra essere che un cervello stressato non è produttivo.

Ciò che invece ha senso fare è dare delle priorità. La nostra mente non è sempre ugualmente produttiva nel corso della propria giornata. Ciascuno ha le proprie abitudini ed i nostri ritmi. Questi sono talvolta sorprendentemente legati al ritmo circadiano innato del nostro corpo. La conseguenza è che alcuni troverebbero impossibile studiare di notte. Per altri, invece, risulta essere estremamente produttivo. Una volta compresi i nostri ritmi, dedichiamo il tempo di maggiore produttività alle priorità che ci assorbono maggiore energia: ci sorprenderemo di quanto il nostro cervello ci potrà aiutare nel portarle a termine nella maniera più veloce. Per aumentare questo fattore, sarebbe folle rinunciare ad un buon sonno, ad un po’ di sport e ad una dieta congrua. Moltissime persone famose nel tempo libero amano leggere. Questo fortifica la creatività, che è in grado di aiutare grandemente il cervello. Poi ci sono grandi campionesse come Sofia Goggia che per ricaricare le pile scelgono di scomparire per qualche tempo da tutto e da tutti.

Se il tempo è denaro ecco 3 segreti per risparmiare

Durante la nostra giornata spendiamo un sacco di tempo a tergiversare o a rimandare attività. Così il cervello è costretto a ritornarci sopra varie volte. Questo è un grave errore, perché aumenta la sensazione di stress e riduce la soddisfazione nel concludere anche solo un piccolo compito. In questo caso l’insegnamento è che il numero migliore di volte che servono per realizzare una cosa, è uno. Se siamo concentrati, basterà. Non ha senso ritornare a correggere varie volte un tema o una relazione se lo abbiamo realizzato con attenzione. Alleniamo infine il cervello alla continuità. Questo vale anche per le pulizie domestiche, con il rivoluzionario metodo delle tre scatole.