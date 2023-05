Per Wall Street è un momento nodale-proiezionidiborsa.it

I listini americani dovrebbero aver terminato, e se non è così, si dovrebbe essereagli sgoccioli della fase laterale che blocca i prezzi dagli inizi del mese di aprile. Cosa accadrà da ora in poi? Si parte con direzionalità, oppure si continua a vivere nella piena incertezza? Tutti i nodi e le preoccupazioni sembrano essere state dissipate dai recenti meeting delle Banche centrali, e dai dati pubblicati di recente. Cosa si attende quindi? Frattanto negli ultimi giorni, tranne che sia un falso segnale, gli oscillatori proprietari si sono girati ulteriormente al rialzo, e i prezzi sembrano voler confermare queste attese. Wall Street parte a razzo al rialzo? Vedremo cosa accadrà.

Le probabilità a favore

I nostri calcoli statistici evidenziano questo scenario come il più probabile:

il minimo annuale è stato già segnato, e il massimo dovrebbe formarsi fra fine novembre e la prima decade di dicembre;

il sell in may quest’anno non dovrebbe verificarsi;

fra maggio e la prima decade di agosto si dovrebbe assistere a un rialzo fra il 5 e il 7%;

il rendimento annuale dovrebbe attestarsi fra il 20 e il 25%.

Torniamo al breve termine.

Wall Street parte a razzo al rialzo? Il momento è nodale

La giornata di contrattazione di lunedì 13 maggio si è svolta in rialzo. Di seguito i prezzi di chiusura:

Dow Jones

33.348,61

Nasdaq C.

12.365,21

S&P500

4.136,28.

Il rialzo continuerà fino a quando reggeranno in chiusura di seduta giornaliera i seguenti livelli:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

La seduta di ieri è stata molto importante perchè sembrerebbe aver confermato che il peggio potrebbe essere alle spalle, e che da ora in poi i prezzi potrebbero accelerare al rialzo. Invece, una chiusura di seduta giornaliera inferiore ai livelli di supporto indicati farebbe partire un forte sell off ed andrebbe a sconfessare il nostro quadro di probabilità poc’anzi indicato.

Vedremo cosa accadrà.

