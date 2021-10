La nostra chioma dice moltissimo sulla nostra personalità. Infatti, non sempre ci pensiamo, ma i capelli possono essere un vero e proprio biglietto da visita. E proprio per questo dobbiamo provare a prendercene cura al meglio, cercando di donargli la miglior immagine possibile. E, per raggiungere questo obiettivo, possiamo sicuramente rivolgerci a degli esperti. Ma non è tutto. Ci sono altre cose che, di certo, possiamo provare. Tra queste, troviamo alcuni rimedi casalinghi e alcune maschere che possiamo realizzare direttamente a casa nostra. Sperimentando, potremo trovare quella più adatta a noi e ai nostri capelli. In questo modo, anche in età avanzata, dove i capelli perdono il naturale splendore, potremo sfoggiare una chioma davvero invidiabile.

Addio al crespo dei capelli anche dopo i 50 con questo ingrediente naturale che donerà lucentezza alla chioma

Essendo questo un argomento che coinvolge moltissime persone, ne avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato una soluzione casalinga che potesse restituire vita nuova alla nostra chioma. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato un altro rimedio, sempre da realizzare tra le mura domestiche, per raggiungere lo stesso scopo. E oggi vogliamo consigliarne un altro ancora. E quest’ultimo prevede alla base un ingrediente che potrebbe rivelarsi ottimo per i nostri capelli. Stiamo parlando dei semi di psillio, provenienti dalla Plantago Psyllium, della famiglia delle Plantaginaceae. Sembra, infatti, che i suoi semi producano una mucillagine che contiene polisaccaridi. E, a contatto con l’acqua, pare che questi semi possano diventare lenitivi e protettivi.

Ecco come realizzare una maschera direttamente in casa con i semi di psillio

Per prima cosa, cerchiamo di procurarci i semi di psillio, che si possono trovare in erboristeria o in qualche negozio online. Ora, riponiamone un cucchiaino in un bicchiere d’acqua. Mescoliamoli con calma, senza fretta e, dopo qualche minuto, lasciamoli in posa. Dovremo aspettare all’incirca un’ora affinché la nostra maschera sia pronta. Quando vedremo che i semi hanno dato vita a una soluzione della stessa consistenza di un gel, filtriamo il tutto (potremo aiutarci anche con una vecchia calza o un collant per questa operazione).

E adesso non ci resta che utilizzarlo! Potremo usare il gel prima dello shampoo per idratare perfettamente la cute. Oppure, per donare alla chioma lucentezza e morbidezza, potremo metterlo subito dopo lo shampoo e il primo risciacquo, lasciandolo in posa per un paio di minuti. Dunque, diciamo addio al crespo dei capelli anche dopo i 50 con questo ingrediente naturale che donerà lucentezza alla chioma! Attenzione però. Qui stiamo chiaramente parlando di un rimedio della nonna. Quindi, il consiglio è dato senza il parere degli esperti. Se i nostri capelli dovessero avere problemi, parliamo prima di tutto con un esperto del settore che potrà dirci se questa soluzione casalinga sia o meno adatta a noi.

