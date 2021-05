Dare vigore e lucentezza alla nostra chioma è un’impresa piuttosto ardua. Se molti, infatti, credono che prendersi cura dei capelli sia un gioco da ragazzi, si sbagliano di grosso. Per rendere le nostre lunghezze lucenti e morbide dobbiamo ingegnarci e cercare delle soluzioni che possano farci raggiungere più facilmente questo obiettivo. E una di queste potrebbe essere molto facile da realizzare.

Infatti, da oggi in poi tutti saranno invidiosi dei nostri capelli splendenti forti e lucenti grazie a questo ingrediente naturale insospettabile. Vediamo quindi nello specifico di che cosa si tratta.

Il cioccolato, un potente alleato per il benessere della nostra chioma

Non tutti sanno che alcuni ingredienti possono fare davvero bene ai nostri capelli. E, in questa lista, troviamo anche, con grande sorpresa, il cioccolato. Infatti, da oggi in poi tutti saranno invidiosi dei nostri capelli splendenti forti e lucenti grazie a questo ingrediente naturale insospettabile! Questo alimento, infatti, potrà donare alla nostra chioma nuova luce, ma solo se abbinato al burro di karitè. Dunque, per creare una maschera fatta in casa con i fiocchi ci serviranno:

2 cucchiaini di burro di karitè;

1 barretta di cioccolato (al latte);

1 barattolo piccolo di yogurt bianco al naturale.

E ora vediamo come unirli per creare un mix potentissimo che donerà nuova vita ai nostri capelli.

Ecco come realizzare questa maschera a base di ingredienti naturali direttamente in casa nostra

Per prima cosa, prendiamo la tavoletta di cioccolato al latte e lasciamola sciogliere a bagnomaria, facendo successivamente la stessa cosa con il burro di karité. Ora, versiamo entrambi gli ingredienti in una ciotola e mescoliamo fino a che non saranno abbastanza amalgamati. Ora versiamo anche lo yogurt e continuiamo a mescolare. Stendiamo il composto appena creato sulle nostre lunghezze e, dopo qualche minuto, risciacquiamo il tutto. Vedremo una chioma totalmente diversa e potremo essere fieri della nuova forma che abbiamo regalato ai nostri capelli!

