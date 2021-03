I capelli di una persona rispecchiano in pieno la sua personalità. Il colore, l’acconciatura, il taglio, possono dire tantissimo del carattere di qualcuno. Spesso la nostra chioma viene vista come un segno distintivo. E proprio per questo dobbiamo dedicarle del tempo e pensare a come presentarla. Se si è molto legati alla moda e si vuole sempre essere all’ultima tendenza, c’è un consiglio molto semplice che vogliamo dare e che aiuterà chiunque ne avrà bisogno. Questo si basa su una moda che nel 2021 sta davvero facendo scalpore e che spiega perché tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente.

L’ash brown hair, la nuova tendenza che fa sembrare sempre alla moda e più giovani

La moda di cui vogliamo parlare oggi è l’ash brown hair, un colore sfumato che si pone in mezzo tra il beige e il bronde. Si tratta di una sfumatura che si ottiene con un balayage su un colore di capelli castano, a cui vengono aggiunti riflessi di argento, cenere e grigio. Una chioma del genere non potrebbe che far invidia a chiunque, ed è per questo che tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente! E il motivo è evidente: rende alla moda e stilose! La moda è stata lanciata dalla protagonista di Emily in Paris, Lily Collins, e sul web ha immediatamente creato scalpore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente. A chi sta meglio l’ash brown hair?

Questa colorazione sta benissimo a coloro che portano i capelli lunghi. Se sono anche mossi, poi, è davvero perfetto! Le lunghezze, infatti, rendono un effetto sfumato davvero elegante e invidiabile. Ma, se dovessimo avere i capelli corti, non ci saranno grandi problemi. Anche con un bob, per esempio, sarà possibile sperimentare questa tendenza. Inoltre, guardiamo bene il colore dei nostri occhi e della nostra pelle. Se questi dovessero risultare troppo scuri, forse sarà meglio optare per un altro stile. Lo sfumato, infatti, non risalta benissimo con pelli olivastre, ma è più indicato per chi ha un colore maggiormente chiaro, sia di occhi che di pelli.

Approfondimento

Se troviamo i capelli sul cuscino la mattina, basterà sfruttare questa maschera naturale per donargli di nuovo vita